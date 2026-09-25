Pachuca vs Santos juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pachuca vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Pachuca 3-1 Santos es el pronóstico en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Pachuca 3-1 Santos

Pachuca vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Santos, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Kelly Caicedo y Berenice Ibarra

Mediocampistas: Karla Nieto, Andrea Pereira y Nina Nicosia

Delanteras: Aline Gomes, Paola García y Charlyn Corral

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Santos

Portera: Kathya Mendoza

Defensas: Kimberli Gómez, Laveni Vaka, Sasha Pickard y Carol Soto

Mediocampistas: Doménica Rodríguez, Yessenia Novella, Karen de León y Ivonne González

Delanteras: Sandra Nabweteme y Ariatna Dorantes

Pachuca vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA

Pachuca vs Santos se miden a partir de las 17:00 horas el sábado 26 de septiembre en el Estadio Hidalgo.

El partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por Tubi y FOX One.