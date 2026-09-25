Pachuca vs Santos juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pachuca vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Pachuca 3-1 Santos es el pronóstico en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Pachuca 3-1 Santos
Pachuca vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Santos, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Pachuca
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Kelly Caicedo y Berenice Ibarra
- Mediocampistas: Karla Nieto, Andrea Pereira y Nina Nicosia
- Delanteras: Aline Gomes, Paola García y Charlyn Corral
Santos
- Portera: Kathya Mendoza
- Defensas: Kimberli Gómez, Laveni Vaka, Sasha Pickard y Carol Soto
- Mediocampistas: Doménica Rodríguez, Yessenia Novella, Karen de León y Ivonne González
- Delanteras: Sandra Nabweteme y Ariatna Dorantes
Pachuca vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA
Pachuca vs Santos se miden a partir de las 17:00 horas el sábado 26 de septiembre en el Estadio Hidalgo.
El partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por Tubi y FOX One.
- Partido: Pachuca vs Santos
- Fase: Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Tubi y FOX One