Nashville vs San Luis se miden el domingo 9 de agosto a las 18:00 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV.
- Partido: Nashville vs San Luis
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Geodis Park
- Transmisión: Apple TV
Nashville vs San Luis: Día para ver el partido de la Leagues Cup 2026
El domingo 9 de agosto de 2026 se miden Nashville vs San Luis, en punto de las 18:00 horas.
Nashville vs San Luis: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026
El partido Nashville vs San Luis se podrá ver en la plataforma Apple TV.
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- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Geodis Park
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo quedaron Nashville y San Luis en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
Nashville y San Luis perdieron en sus respectivos partidos de debut en la Leagues Cup 2026.
Nashville cayó 0-1 con León, mientras que Inter Miami goleó 4-1 al San Luis en la Jornada 1 del torneo.