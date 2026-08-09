Nashville vs San Luis se miden el domingo 9 de agosto a las 18:00 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV.

Partido: Nashville vs San Luis

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 9 de agosto 2026

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Geodis Park

Transmisión: Apple TV

Nashville vs San Luis: Día para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El domingo 9 de agosto de 2026 se miden Nashville vs San Luis, en punto de las 18:00 horas.

Nashville vs San Luis: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El partido Nashville vs San Luis se podrá ver en la plataforma Apple TV.

Partido: Nashville vs San Luis

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 9 de agosto 2026

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Geodis Park

Transmisión: Apple TV

San Luis va por su primer triunfo en la Leagues Cup 2026 (Gustavo Valdez / Gustavo Valdez)

¿Cómo quedaron Nashville y San Luis en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Nashville y San Luis perdieron en sus respectivos partidos de debut en la Leagues Cup 2026.

Nashville cayó 0-1 con León, mientras que Inter Miami goleó 4-1 al San Luis en la Jornada 1 del torneo.