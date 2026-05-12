México vs Corea del Sur jugarán por tercera vez en un Mundial de la FIFA, cuando se enfrenten en la fase de grupos de la edición 2026.

A continuación te compartimos cuál es el presente de la selección asiática a un mes del inicio del Mundial 2026, escuadra que está por disputar algunos partidos de preparación.

México ha vencido en dos Mundiales a Corea del Sur, que buscará dar la sorpresa en el 2026, cuando se enfrente con la Selección de Javier Aguirre en el segundo partido de la fase de grupos.

México vs Corea del Sur jugarán el 18 de junio en Guadalajara (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Los partidos de preparación de Corea del Sur previo a enfrentar el Mundial 2026

Rumbo al Mundial 2026 en el que Corea del Sur se medirá en su primer partido ante Chequia, los asiáticos jugarán dos partidos de preparación.

El primer partido de preparación de Corea del Sur previo al Mundial 2026, la selección oriental enfrentará a Trinidad y Tobago el domingo 31 de mayo en el Southfield City de Michigan.

El Salvador será el segundo rival de México antes del arranque del Mundial 2026, el 6 de junio, un sinodal en el que busca encontrar a un rival parecido al Tri.

Los resultados más recientes de Corea del Sur

Corea del Sur no ha tenido los mejores resultados rumbo al partido ante México, en la Jornada 2 del Mundial 2026, el 18 de junio en el Estadio Akron.

Resultados más recientes de Corea del Sur:

28 de marzo | Corea del Sur 0-4 Costa de Marfil

31 de marzo | Corea del Sur 0-1 Austria

La selección coreana realizará un campamento en Salt Lake City, Utah, para aclimatarse a la altitud y condiciones climáticas similares a las de Guadalajara.

Heung-Min Son, la estrella de Corea del Sur, quien llegó como refuerzo bomba de la MLS y, no ha podido anotar en la presente campaña de la MLS.