El Mundial 2026 está a un mes de celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá con 48 selecciones clasificadas en la primera fase y repartidas en doce grupos.

A 30 días de que se lleve a cabo el partido inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio, la Selección Mexicana aún tiene tareas pendientes de cara al Mundial 2026.

México tendrá partidos amistosos antes del Mundial 2026

México tiene aún tres partidos amistosos por disputar antes de enfrentar a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026, por lo que le servirán de gran ayuda para definir la lista de jugadores que serán parte del equipo del DT, Javier Aguirre.

La Selección Mexicana enfrentará a Ghana, Australia y Serbia como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

México vs Ghana | 22 de mayo | Estadio Cuauhtémoc.

México vs Australia | 30 de mayo | Rose Bowl Stadium.

México vs Serbia | 4 de junio | Estadio Nemesio Diez.

Faltan 30 días para el Mundial 2026 y México aún tiene tareas pendientes. (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

¿A quién enfrentará México en el Mundial 2026?

México será parte del Grupo A del Mundial 2026 junto a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, por lo que la Selección Mexicana intentará avanzar a los dieciseisavos de final en busca de trascender en la Copa del Mundo 2026.

México abrirá el Mundial 2026 contra Sudáfrica el próximo 11 de junio, posteriormente enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio y finalizará la fase de grupos contra Chequia el 24 de junio.