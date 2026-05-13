México vs Sudáfrica se encontrarán por tercera vez en la historia de los Mundiales en la edición 2026, en esta ocasión con Lyle Foster como figura del combinado.

A continuación te enlistamos a las figuras de Sudáfrica de cara al Mundial 2026, torneo que inaugurarán ante México el jueves 11 de junio.

Lyle Foster | delantero | Burnley de Inglaterra

Ronwen Williams | portero | Mamelodi Sundowns

Teboho Mokoena | mediocampista |Mamelodi Sundowns

Bongokuhle Hlongwane | delantero | Minnesota United de la MLS

Lyle Foster, delantero de Sudáfrica

Análisis de las figuras de Sudáfrica que jugarán ante México en el Mundial 2026

Dirigida por Hugo Broos, la selección de Sudáfrica está integrada por figuras del fútbol europeo, la MLS y el Mamelodi Sundowns, equipo dominante de la liga local.

Las figuras a seguir de Sudáfrica, y que podrían hacerle daño a México, juegan de la siguiente manera:

Lyle Foster es un delantero del Burnley que sobresale por su potencia física, velocidad al espacio y capacidad de retención de balón.

El portero Ronwen Williams es recordado a nivel internacional por sus condiciones para atajar penales.

Teboho Mokoena es mediocampista y considerado el motor de la selección sudafricano. Con un potente disparo de media y larga distancia.

Bongokuhle Hlongwane, delantero del Minnesota United es un extremo desequilibrante de gran peligro al contragolpe.

Los resultados más recientes de Sudáfrica rumbo al Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, Sudáfrica ha priorizado rivales de la Concacaf como rivales para habituarse al estilo físico e intenso que enfrentará ante México en el partido inaugural del Mundial.

Estos son los resultados más recientes de Sudáfrica: