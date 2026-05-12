México vs Sudáfrica serán los equipos encargados de inaugurar el Mundial 2026, el 11 de junio, y a menos de un mes del partido, te contamos cuál es la actualidad del primer rival del Tri en el Estadio Banorte.

Sudáfrica, al igual que el resto de las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026, harán públicas sus convocatorias para enfrentar el torneo muy pronto.

Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026 (Themba Hadebe / AP)

¿Cuándo llega a México la selección de Sudáfrica?

La selección de Sudáfrica llegará a México el 31 de mayo próximo para iniciar su concentración de cara al partido contra la selección azteca que dirige Javier Aguirre, en el Mundial 2026.

¿Dónde se concentrará la selección de Sudáfrica?

Prepararse para acoplarse a la altitud en la que enfrentarán a México en el Estadio Banorte, será el primer reto para Sudáfrica, selección que dirige Hugo Broos.

Antes de viajar a México, Sudáfrica tendrá un partido amistoso ante Nicaragua.

En ese sentido, Sudáfrica se concentrará en Pachuca rumbo al partido ante México, donde podrían enfrentar a Puerto Rico en partido de preparación.

“Los primeros días será difícil entrenar al 100 por ciento debido a la altitud, así que eso es lo que haremos en la segunda semana” Hugo Broos, DT Sudáfrica

¿Qué espera Sudáfrica del partido ante México en el Mundial 2026?

Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica, reconoce que enfrentar a México en el primer partido del Mundial 2026 será complicado, pero confía en sacar un buen resultado.

“No es un grupo fácil para nosotros. En primer lugar, nos enfrentaremos a la selección anfitriona en el estadio Azteca y lo tendremos muy difícil” Hugo Broos, DT de Sudáfrica

Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones

Después de clasificar en segundo lugar de su grupo en la Copa Africana de Naciones 2026, Sudáfrica enfrentó a Camerún en los octavos de final.

Camerún eliminó con marcador de 2-1 a Sudáfrica, en el que fue el torneo oficial más reciente jugador por el rival de México en el Mundial 2026.

El regreso de Sudáfrica en el Mundial de la FIFA

Tras haberse perdido las tres últimas ediciones del Mundial de la FIFA, Sudáfrica está de vuelta por primera vez desde que fue anfitrión en 2010.

Hugo Broos tomó las riendas de la selección sudafricana en mayo de 2021, después de que el equipo se quedara a las puertas de disputar la Copa Africana de Naciones de ese año.

El estratega belga se esforzó en rejuvenecer el plantel e hizo debutar a promesas como Thalente Mbatha, Oswin Appollis o Evidence Makgopa.

Sudáfrica clasifico al Mundial 2026 al acabar primera del grupo C de clasificación de la CAF, con un balance de cinco victorias, tres empates y dos derrotas.

Llegó segunda de grupo a la última jornada del clasificatorio, en la que se enfrentaba en casa a Ruanda, y resolvió la contienda con un claro 3-0.