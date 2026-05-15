México vs Corea del Sur se encontrarán por tercera vez en la historia de los Mundiales en la edición 2026, en esta ocasión con Son Heung-Min como figura del combinado.

A continuación te enlistamos a las figuras de Corea del Sur de cara al Mundial 2026, torneo en el que se enfrentará ante México el jueves 18 de junio.

Son Heung-Min | delantero | LAFC de la MLS

Kim Min-jae | defensa | Bayern Munich de Alemania

Kang-in Lee | Mediocampista | PSG de Francia

Lee Jae-sung | Mediocampista | FSV Mainz 05 de Alemania

Lee Dong-gyeong | Mediocampista | Ulsan Hyundai de Corea del Sur

Análisis de las figuras de Corea del Sur que jugarán ante México en el Mundial 2026

Dirigida por Hong Myung-bo, la selección de Corea del Sur está integrada por figuras del fútbol europeo, la MLS y de un equipo de la liga local.

Las figuras a seguir de Corea del Sur, y que podrían hacerle daño a México, juegan de la siguiente manera:

Son Heung-Min, capitán del equipo y delantero en la MLS con el LAFC, que militó antes en el futbol europeo.

Kim Min-jae es titular en el Bayern Munich, el defensa central incluso compartió antes equipo con ‘Chuky’ Lozano en el Napoli.

Kang-in Lee, el zurdo mediocampista del PSG, es una de las piezas clave como enlace entre el medio campo y la ofensiva.

Por otro lado, Lee Jae-sung tiene en su haber dos Copas del Mundo de la FIFA y más de 50 partidos internacionales. Es versátil y puede mover el juego y generar juego ofensivo desde la mitad de la cancha.

Finalmente, Le Dong-gyeong, es el único que milita en la liga coreana con el Ulsan Hyundai. Es veloz, habilidoso y con una rápida capacidad de resolución.

Santiago Giménez en el México vs Corea del Sur. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Los resultados más recientes de Corea del Sur rumbo al Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, Corea del Sur ha priorizado rivales de África y Europa como rivales para habituarse al estilo físico e intenso que enfrentará ante México en el segundo partido del Mundial.

Estos son los resultados más recientes de Corea del Sur: