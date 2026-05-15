México vs Corea del Sur se encontrarán por tercera vez en la historia de los Mundiales en la edición 2026, en esta ocasión con Son Heung-Min como figura del combinado.
A continuación te enlistamos a las figuras de Corea del Sur de cara al Mundial 2026, torneo en el que se enfrentará ante México el jueves 18 de junio.
- Son Heung-Min | delantero | LAFC de la MLS
- Kim Min-jae | defensa | Bayern Munich de Alemania
- Kang-in Lee | Mediocampista | PSG de Francia
- Lee Jae-sung | Mediocampista | FSV Mainz 05 de Alemania
- Lee Dong-gyeong | Mediocampista | Ulsan Hyundai de Corea del Sur
Análisis de las figuras de Corea del Sur que jugarán ante México en el Mundial 2026
Dirigida por Hong Myung-bo, la selección de Corea del Sur está integrada por figuras del fútbol europeo, la MLS y de un equipo de la liga local.
Las figuras a seguir de Corea del Sur, y que podrían hacerle daño a México, juegan de la siguiente manera:
Son Heung-Min, capitán del equipo y delantero en la MLS con el LAFC, que militó antes en el futbol europeo.
Kim Min-jae es titular en el Bayern Munich, el defensa central incluso compartió antes equipo con ‘Chuky’ Lozano en el Napoli.
Kang-in Lee, el zurdo mediocampista del PSG, es una de las piezas clave como enlace entre el medio campo y la ofensiva.
Por otro lado, Lee Jae-sung tiene en su haber dos Copas del Mundo de la FIFA y más de 50 partidos internacionales. Es versátil y puede mover el juego y generar juego ofensivo desde la mitad de la cancha.
Finalmente, Le Dong-gyeong, es el único que milita en la liga coreana con el Ulsan Hyundai. Es veloz, habilidoso y con una rápida capacidad de resolución.
Los resultados más recientes de Corea del Sur rumbo al Mundial 2026
De cara al Mundial 2026, Corea del Sur ha priorizado rivales de África y Europa como rivales para habituarse al estilo físico e intenso que enfrentará ante México en el segundo partido del Mundial.
Estos son los resultados más recientes de Corea del Sur:
- 28 de marzo | Corea del Sur 0-4 Costa de Marfil
- 31 de marzo | Austria 1-0 Corea del Sur