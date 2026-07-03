Mohamed Salah tendrá una nueva cita con la historia cuando Egipto enfrente a Australia en los dieciseisavos del Mundial 2026.

El delantero del Liverpool se ha convertido en la gran esperanza de los Faraones para seguir avanzando en la máxima justa del fútbol.

Con su liderazgo, experiencia internacional y capacidad para marcar diferencias en momentos de presión, Mohamed Salah buscará guiar a Egipto hacia los octavos de final, en un duelo exigente ante una Australia que sorprendió en la fase de grupos con orden y efectividad.

Mohamed Salah tendrá un desafío importante ante Australia

Mohamed Salah ha sido fundamental para el conjunto africano gracias a su liderazgo, experiencia internacional y capacidad para marcar diferencias en los momentos de mayor presión.

El compromiso ante Australia representa un desafío importante para Mohamed Salah y Egipto, ya que los australianos sorprendieron durante la fase de grupos y lograron su clasificación gracias a un futbol ordenado y efectivo, por lo que buscarán dar otro golpe sobre la mesa ante una de las figuras más importantes del Mundial 2026.

Mohamed Salah, futbolista de Egipto (@mosalah / Instagram )

Egipto buscará el pase a octavos de final de la mano de Mohamed Salah

La expectativa de Egipto está centrada en lo que pueda hacer Mohamed Salah, por lo que pondrán toda su confianza en el futbolista del Liverpool para avanzar a octavos de final del Mundial 2026.

Una victoria colocaría a Egipto entre las mejores 16 selecciones del Mundial 2026 y confirmaría el papel protagónico de su máxima estrella.