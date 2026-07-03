Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 presentan un atractivo choque entre Colombia y Ghana, dos selecciones que sueñan con seguir avanzando en la máxima cita del fútbol.

En el centro de los reflectores estarán James Rodríguez y Antoine Semenyo, referentes de sus equipos y llamados a marcar la diferencia en un duelo de eliminación directa.

Colombia apuesta por la experiencia y calidad técnica de su mediocampo, mientras que Ghana confía en la potencia y velocidad de su ofensiva para buscar el boleto a octavos.

James Rodríguez y Antoine Semenyo deberán demostrar que están al nivel del Mundial 2026

Para Colombia, James Rodríguez vuelve a asumir el papel de líder para el encuentro entre Colombia y Ghana del Mundial 2026.

El mediocampista colombiano ha demostrado una vez más su capacidad para aparecer en los grandes escenarios, aportando experiencia, visión de juego y liderazgo a una generación que busca devolver a los cafeteros a las instancias más importantes de una Copa del Mundo.

Del otro lado aparece Semenyo, una de las principales armas ofensivas de Ghana. El delantero ha sido clave para el conjunto africano gracias a su potencia física, movilidad y capacidad para generar peligro en el área rival.

Luiz Díaz, jugador de Colombia. (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

Colombia y Ghana van por el boleto a octavos de final del Mundial 2026

Colombia intentará imponer la calidad técnica de su mediocampo y la experiencia de sus jugadores más importantes, mientras que Ghana apostará por su velocidad, fortaleza física y capacidad para explotar los espacios.

Con un boleto a los octavos de final en juego, el margen de error es inexistente. Tanto James Rodríguez como Semenyo saben que una actuación destacada puede inclinar la balanza a favor de sus selecciones.