Un video de Ibrahim Hassan con un agente de la Policía de Dallas desató polémica antes del partido entre Egipto y Australia en el Mundial 2026.

Las imágenes muestran a un oficial empujando a Ibrahim Hassan, director de la selección egipcia, mientras posaba con un aficionado dentro del hotel Westin, sede de concentración del equipo.

El incidente ocurrió en el complejo One Main Place, en Dallas. Hasta ahora, ni la Federación Egipcia de Futbol ni las autoridades locales han informado sobre posibles investigaciones o denuncias.

Policía de Dallas explica el origen del incidente en el hotel de la selección egipcia

Tras difundirse el video, la Policía de Dallas confirmó que conocía el caso y aseguró que la situación quedó resuelta en el lugar, sin mayores consecuencias.

Según un portavoz citado por el Dallas Observer, los agentes acudieron al hotel después de recibir un reporte relacionado con una persona sin acreditación.

Ibrahim Hassan (ANNE-MARIE SORVIN / IMAGN IMAGES via Reuters)

Las autoridades explicaron que la llamada fue realizada por el personal de seguridad del inmueble, aunque evitaron identificar públicamente al involucrado señalado inicialmente.

El vocero también indicó que posteriormente sostuvieron una reunión con representantes de la delegación egipcia para atender sus inquietudes y dar seguimiento al incidente.

La corporación declinó precisar si Hassan era la persona mencionada en el reporte original, además de evitar valorar la actuación del oficial involucrado.

Mientras tanto, el video del altercado continúa circulando ampliamente en redes sociales, donde usuarios mantienen opiniones divididas sobre el comportamiento de ambas partes.

Hasta el momento, el episodio no ha provocado modificaciones en las actividades de la selección egipcia, que continuó con su preparación para los Octavos de Final del Mundial 2026.