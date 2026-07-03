La emoción por la participación de Australia en el Mundial 2026 va en aumento, tanto que el ayuntamiento de Port Phillip decidió cambiar temporalmente el nombre de la icónica playa de St Kilda a Patrick Beach.

El cambio de nombre de la playa de St Kilda sería un homenaje al portero Patrick Beach por su desempeño en la fase de grupos, además de una muestra de apoyo de la comunidad australiana al equipo nacional.

Cambian nombre de la playa de St Kilda, en Australia, en honor a Patrick Beach

La playa de St Kilda cambió temporalmente su nombre a Patrick Beach como un homenaje al portero australiano Patrick Beach, quien ha sido una de las figuras más destacadas durante el Mundial 2026.

La playa de St Kilda, en Australia, cambia temporalmente su nombre a Patrick Beach (Jeff Chiu / AP Photo/Jeff Chiu)

Patrick Beach, guardameta del Melbourne City FC, ha disputado todos los minutos de Australia en el Mundial 2026 y suma dos porterías invictas, consolidándose como una de las revelaciones del torneo.

Alex Makin, alcalde de Port Phillip fue quien anunció el cambio de nombre de la playa de St Kilda y explicó que la medida estará vigente temporalmente mientras la selección de Australia continúe en la competencia.

Con esta iniciativa, Australia busca mantener el entusiasmo por la actuación de los jugadores en el Mundial 2026 y rendir homenaje a uno de los futbolistas que ha sido clave en el histórico avance del equipo.

Australia enfrentará a Egipto en los dieciseisavos de final para definir qué equipo avanza a la siguiente ronda de partidos. El encuentro se disputará este 3 de julio en Dallas, Texas.