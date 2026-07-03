La selección de Australia, segundo lugar del Grupo D, se enfrenta a Egipto este viernes 3 de julio de 2026 en el AT&T Stadium, dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con figuras como Mohamed Salah, los egipcios parten como favoritos con un pronóstico de empate 2-2 y victoria en penales, mientras que Australia buscará sorprender con su joven plantel.

El encuentro definirá el pase a los octavos de final y será transmitido por ViX a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

Australia vs Egipto: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Australia 2-2 Egipto con victoria para los egipcios en penales es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Australia 2-2 Egipto (victoria para los egipcios en penales).

Australia vs Egipto: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Australia vs Egipto, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Australia

Portero: Patrick Beach

Defensas: Alessandro Circati, Harry Souttar y Lucas Herrington

Mediocampistas: Jordan Bos, Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Aziz Behich, Cristian Volpato y Connor Metcalfe

Delantero: Mohamed Touré

Egipto

Portero: Mostafa Shobeir

Defensas: Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Karim Hafez y Ahmed Fatouh

Mediocampistas: Mahmoud Saber, Marwan Attia, Mostafa Zico, Mohamed Salah y Emam Ashour

Delantero: Omar Marmoush

Australia vs Egipto: Pronóstico y posibles alineaciones del duelo por el pase a octavos del Mundial 2026. (Kaleb Tatum / AP Photo/Kaleb Tatum)

Australia vs Egipto: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Australia vs Egipto se enfrentan en el Mundial 2026 el viernes 3 de julio. Transmite ViX a las 12 horas.