Australia vs Egipto: Pronóstico y posibles alineaciones del duelo por el pase a octavos del Mundial 2026.

La selección de Australia, segundo lugar del Grupo D, se enfrenta a Egipto este viernes 3 de julio de 2026 en el AT&T Stadium, dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Con figuras como Mohamed Salah, los egipcios parten como favoritos con un pronóstico de empate 2-2 y victoria en penales, mientras que Australia buscará sorprender con su joven plantel.
El encuentro definirá el pase a los octavos de final y será transmitido por ViX a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).
Australia vs Egipto: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026
Australia 2-2 Egipto con victoria para los egipcios en penales es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Australia 2-2 Egipto (victoria para los egipcios en penales).
Australia vs Egipto: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Australia vs Egipto, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Australia
- Portero: Patrick Beach
- Defensas: Alessandro Circati, Harry Souttar y Lucas Herrington
- Mediocampistas: Jordan Bos, Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Aziz Behich, Cristian Volpato y Connor Metcalfe
- Delantero: Mohamed Touré
Egipto
- Portero: Mostafa Shobeir
- Defensas: Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Karim Hafez y Ahmed Fatouh
- Mediocampistas: Mahmoud Saber, Marwan Attia, Mostafa Zico, Mohamed Salah y Emam Ashour
- Delantero: Omar Marmoush
Australia vs Egipto: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Australia vs Egipto se enfrentan en el Mundial 2026 el viernes 3 de julio. Transmite ViX a las 12 horas.
- Partido: Australia vs Egipto
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Viernes 3 de julio del 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: AT&T Stadium
- Transmisión: ViX