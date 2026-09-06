Atlante vs FC Juárez en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 7 de septiembre a las 15:45 horas por YouTube.

Partido: Atlante vs FC Juárez

Fase: Jornada 6 Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 7 de septiembre de 2026

Horario: 15.45 horas, tiempo del centro de México

Sede: CAR Atlante

Transmisión: YouTube

Atlante vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?

El lunes 7 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA con el partido Atlante vs FC Juárez.

Atlante vs FC Juárez: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA

El partido Atlante vs FC Juárez podrá verse a través de la señal de YouTube.

Partido: Atlante vs FC Juárez

Fase: Jornada 6 Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 7 de septiembre de 2026

Horario: 15.45 horas, tiempo del centro de México

Sede: CAR Atlante

Transmisión: YouTube

¿Cómo van Atlante y FC Juárez en la Liga Femenil BBVA?

Atlante suma 3 puntos en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y es octavo lugar del Grupo A.

FC Juárez tiene 9 puntos en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Grupo A.