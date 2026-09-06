Atlante vs FC Juárez en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 7 de septiembre a las 15:45 horas por YouTube.
- Partido: Atlante vs FC Juárez
- Fase: Jornada 6 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 7 de septiembre de 2026
- Horario: 15.45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR Atlante
- Transmisión: YouTube
Atlante vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA?
El lunes 7 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA con el partido Atlante vs FC Juárez.
Atlante vs FC Juárez: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 de Liga Femenil BBVA
El partido Atlante vs FC Juárez podrá verse a través de la señal de YouTube.
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- Partido: Atlante vs FC Juárez
- Fase: Jornada 6 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 7 de septiembre de 2026
- Horario: 15.45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR Atlante
- Transmisión: YouTube
¿Cómo van Atlante y FC Juárez en la Liga Femenil BBVA?
Atlante suma 3 puntos en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y es octavo lugar del Grupo A.
FC Juárez tiene 9 puntos en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Grupo A.