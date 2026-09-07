La aplicación de Banamex se cayó este lunes 7 de septiembre de 2026, reportaron usuarios desde redes sociales.

Ante las quejas, el banco resaltó que se ha presentado una intermitencia general en el sistema.

Asimismo, señalaron que en este momento no pueden brindar el servicio de la aplicación, por lo que pidieron a los usuarios que lo intentaran más tarde.

Banamex se cae y provoca afectaciones a usuarios el 7 de septiembre

La aplicación de Banamex se cayó la mañana de este lunes 7 de septiembre, de acuerdo con reportes de usuarios.

De acuerdo con Downdetector, la plataforma de banca digital comenzó a tener fallas después de las 3:00 horas; sin embargo, los reportes incrementaron alrededor de las 10:40 horas, tiempo local.

Las fallas se han reportado en un 61% para la aplicación; mientras que el 20% ha sido en la banca en línea y el 14% en la banca móvil, señaló Downdetector.

Caída de Banamex (Downdetector)

Usuarios reclamaron que Banamex ha experimentado fallas continuamente y reclamaron que continúen los problemas en sus sistemas.

Asimismo, exigieron la pronta restauración del sistema ante las afectaciones que están sufriendo.

Quejas de los usuarios por la caída de Banamex (Captura de pantalla)

Banamex experimenta segunda caída en una semana

Banamex sufrió su segunda caída en sus servicios en una semana este 7 de septiembre, que se suma a la reportada el martes 1 de septiembre de 2026.

De acuerdo con los reportes, la falla del 1 de septiembre afectó principalmente la aplicación móvil, con 66% de los reportes concentrados en fallas de acceso, según DownDetector.