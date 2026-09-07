Guadalajara tendrá una nueva conexión aérea directa con París, Francia, luego de que Aeroméxico anunciara una ruta sin escalas que comenzará operaciones el 13 de abril de 2027, con tres frecuencias semanales.

El nuevo servicio busca fortalecer la conectividad internacional de Jalisco, así como ampliar las opciones de viaje para turistas, empresarios y estudiantes entre el occidente de México y Europa.

Guadalajara tendrá vuelo directo a París con Aeroméxico

La ruta operará los martes, viernes y domingos desde Guadalajara, con salida a las 13:55 horas y llegada a París a las 9:25 horas del día siguiente.

En sentido contrario, los vuelos partirán de París los lunes, miércoles y sábados a las 11:40 horas, con llegada a Guadalajara a las 16:10 horas.

Con esta incorporación, París será el segundo destino europeo con conexión directa desde Guadalajara, después de Madrid, ruta que actualmente opera Aeroméxico con una frecuencia diaria.

Guadalajara tendrá vuelo directo a París con Aeroméxico (Cortesía)

Nuevo vuelo Guadalajara-París fortalecerá turismo y negocios

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que la nueva ruta representa un avance para ampliar la presencia internacional de Guadalajara y fortalecer los vínculos del estado con Europa.

Por su parte, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, señaló que el vuelo permitirá acercar la oferta turística jalisciense al mercado francés y ampliar las oportunidades de intercambio.

Entre 2021 y 2025, Jalisco recibió 251 mil 159 pasajeros provenientes de Europa, cifra que representó un crecimiento de 111 por ciento respecto a 2021, tras la apertura de la ruta Guadalajara-Madrid.

Además del turismo, la nueva conexión favorecerá los intercambios culturales, académicos y empresariales entre Jalisco y Francia, al tiempo que permitirá utilizar París como punto de conexión hacia otros destinos de Europa, África, Medio Oriente y Asia.