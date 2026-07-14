La selección de Francia se despidió del Mundial 2026 tras caer eliminada ante España, con un marcador de 2-0, donde ni Ousmane Dembélé ni Kylian Mbappé fueron clave.

Pese a este amargo final, Ousmane Dembélé cerró su participación como uno de los máximos referentes ofensivos del equipo, dejando una marca de 5 goles a lo largo de la competición.

Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Ousmane Dembélé fue uno de los grandes goleadores del Mundial 2026

Ousmane Dembélé llegó a semifinales con 5 goles, posicionado como el segundo máximo goleador de Francia en este Mundial 2026, solo superado por los 8 tantos de Mbappé.

Sus cinco anotaciones mantuvieron a Ousmane Dembélé en la pelea por la Bota de Oro, situándose en la tabla de goleo general por detrás de Lionel Messi, el propio Mbappé y Erling Haaland.

Uno de sus momentos más determinantes ocurrió en cuartos de final, durante el duelo contra Marruecos, donde anotó al minuto 66, con lo cual selló el partido.

Su capacidad goleadora fue el motor que impulsó a Francia durante las rondas previas, haciendo un hat-trick ante Noruega y anotando una vez contra Irak en fase de grupos.

Formando un dúo mortal con Mbappé, quienes fueron los que llevaron a Francia hasta su duelo contra España, que lamentablemente acabó en derrota.

Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Ousmane Dembélé estuvo impreciso ante España

A pesar de su gran torneo, el desempeño de Ousmane Dembélé en la semifinal contra España ha sido calificado como impreciso, por parte de analistas y aficionados.

Durante el encuentro, Ousmane Dembélé no logró encontrar su sitio ni por las bandas ni por el centro, viéndose neutralizado por la defensa española.

Sus únicos dos intentos a portería llegaron de forma tardía, a partir del minuto 95, cuando el destino del partido ya estaba prácticamente sellado a favor de los españoles.

Sin embargo, más allá de la derrota por 2-0 que amargó el camino francés, Dembélé logró un récord histórico para su selección.

Se unió a Mbappé y Lucas Hernández como los únicos jugadores franceses en alcanzar tres semifinales consecutivas de la Copa del Mundo (2018, 2022 y 2026).

Lo que demuestra su longevidad y calidad, al mantenerse dentro de los titulares de Francia en tres ciclos mundialistas.