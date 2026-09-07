Grecia Quiroz denuncia campaña de desprestigio en su contra

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, denunció que existe una fuerte campaña de desprestigio en su contra.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Grecia Quiroz afirmó que dicha campaña busca también desprestigiar a su gobierno, por lo que aseveró que no permitirá que se realicen este tipo de acciones malintencionadas.

“Tengo mi conciencia tranquila”: Grecia Quiroz tras denunciar campaña de desprestigio en su contra

Grecia Quiroz manifestó su rechazo absoluto a una campaña de desprestigio en su contra, mediante la cual buscan desacreditar su imagen pública presumiblemente con miras al 2027.

La alcaldesa de Uruapan afirmó que “tiene su conciencia tranquila y sus manos limpias”, por lo que tales señalamientos mediáticos contra ella y su administración carecen de un sustento real y verídico.

Quiroz enfatizó que su mejor defensa ante la campaña en su contra radica en el desempeño medible y en los resultados concretos que ofrezca su gestión a la población de Uruapan.

En este sentido, la alcaldesa reafirmó su postura de que serán el trabajo diario, las metas cumplidas y las obras tangibles los factores primordiales que hablarán por ella y su gobierno, desacreditando los señalamientos negativos.

Sin señalar a alguien de ser responsable de la campaña en su contra, Quiroz aseguró que al final de estas acciones “todo cae por su propio peso”,

Esto confiando plenamente en que la verdad prevalecerá por sobre cualquier señalamiento, imponiéndose de manera natural al final de todo este proceso rumbo al 2027.