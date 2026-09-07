Felipe Cabrera Sarabia, ”El Inge”, será deportado a México tras cumplir su sentencia en Estados Unidos.

El aliado de Ismael “El Mayo” Zambada, fue sentenciado por tráfico de heroína; tras salir de prisión fue puesto a disposición del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE).

Se espera que Felipe Cabrera Sarabia, de 56 años, sea entregado a México en próximos días.

Estados Unidos libera a Felipe Cabrera Sarabia; será deportado a México

“El Inge”, colaborador de El Mayo Zambada, fue liberado de la prisión federal de Lompoc en California tras cumplir una sentencia por tráfico de heroína, el pasado 4 de septiembre de 2026.

Su liberación se da sólo 3 años después de la sentencia que recibió en 2023, luego de formalizar su declaración de culpabilidad pese a haber sido extraditado a Estados Unidos en 2020.

Felipe Cabrera Sarabia se encuentra en el Centro de Procesamiento de Adelante en California, desde donde será deportado a México.

La sentencia original de “El Inge” impuesta por la jueza Sharon Johnson Coleman fue de más de 19 años; sin embargo, según el registro de prisioneros, fue liberado antes por buena conducta, además de ser un testigo cooperante.

Cabe señalar que Felipe Cabrera Sarabia cumplía una sentencia de 24 años en México previo a su extradición por lo que esta podría reactivarse a su llegada a territorio mexicano.

Felipe Cabrera Sarabia cooperó con el gobierno de Estados Unidos antes de su liberación

De acuerdo con Milenio, Felipe Cabrera Sarabia participó en al menos 4 reuniones en las que entregó información sobre sus operaciones con El Mayo Zambada en el Cártel de Sinaloa.

Su defensa confirmó que “El Inge” realizó varios esfuerzos “para cooperar con el gobierno al entregar información”.

Ahora se espera que se retome la sentencia de 24 años de prisión contra Felipe Cabrera Sarabia cuando sea deportado a México.

Autoridades mexicanas ya lo habían sentenciado por varios delitos como: