Tigres continúa activo en el mercado de fichajes y tendría en la mira al delantero brasileño Arthur Cabral como su último refuerzo para el Apertura 2026.

Diversos reportes señalan que la directiva de Tigres ya inició negociaciones con Botafogo y que ambas partes estarían cerca de alcanzar un acuerdo por el atacante de 28 años.

La posible incorporación responde a la búsqueda de un referente ofensivo tras la salida de André-Pierre Gignac, en un intento por fortalecer una delantera que ha mostrado dificultades para encontrar regularidad goleadora durante el torneo.

Arthur Cabral (@Arthurcabral9)

Arthur Cabral suena para unirse a Tigres en la actual torneo de la Liga MX

De acuerdo con reportes de Brasil, incluido uno del periodista Venê Casagrande, Tigres se acercó recientemente a Botafogo para solicitar los servicios de Arthur Cabral.

La intención de Tigres sería sumar a Arthur Cabral en su delantera para este torneo Apertura 2026, siendo el último refuerzo antes de que cierren los fichajes de la Liga MX.

Si bien ninguno de los clubes ha confirmado la información, los mismo reportes señalan que la oferta ya estaría en la mesa.

No solo eso, esperan que el traspaso se concrete en un par de días e incluso horas, tomando en cuenta el tiempo límite dentro del mercado de la Liga MX.

Solo se estaría a la espera de que Botafogo encuentre un jugador que pueda reemplazar a Arthur Cabral en su delantera.

Arthur Cabral (@Arthurcabral9)

Arthur Cabral vendría a tomar el puesto de André-Pierre Gignac en Tigres

Para nadie es mentira que la salida de André-Pierre Gignac de Tigres dejó muy mermada su delantera, es por ello que buscarían en Arthur Cabral un sustituto natural.

La llegada de Arthur Cabral a la delantera de Tigres respondería precisamente a la falta de gol que se le ha visto al cuadro felino en todo lo que va del Apertura 2026.

No obstante, ya hay críticos de la llegada del brasileño al cuadro universitario, pues no ha rendido lo que se esperaba con Botafogo, teniendo 11 partidos consecutivos sin gol.

Además de que llegaría devaluado, pues de los 21 millones de euros que en su momento Benfica pagó por el delantero a la Fiore, el Botafogo de Brasil solo dio 12 millones al cuadro portugués.