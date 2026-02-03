Cruz Azul acelera la búsqueda de refuerzos y apunta al delantero nigeriano Christian Ebere, actual jugador de Nacional de Uruguay.

Campeón del Mundo Sub-17 con Nigeria en 2015 y con experiencia en Brasil, Ebere suma 6 goles y 2 asistencias en 29 partidos, perfilándose como la solución ofensiva que La Máquina necesita tras la salida de Gabriel Fernández y el fallido fichaje de Miguel Borja.

Christian Ebere cerca de subirse a La Máquina del Cruz Azul

Cruz Azul no está para hacer experimentos o fichar con la esperanza de que el jugador elegido funcione. La Máquina necesita realidades y el nigeriano Christian Ebere parece serlo.

La Máquina, con Iván Alonso como ejecutor desde la directiva, busca dar un golpe sobre la mesa con la llegada del actual delantero nigeriano del Nacional de Uruguay.

El uruguayo es un mercado que conoce muy bien Alonso, así que, sus esfuerzos están dirigidos en fichar a Christian Ebere.

Camilo Cándido sale de Cruz Azul y fichará con Nacional como agente libre. (captura)

¿Quién es Christian Ebere, atacante nigeriano que ficharía Cruz Azul?

La mejor carta de presentación de Christian Ebere, buscado por Cruz Azul, es haber sido campeón del Mundo Sub-17 con Nigeria en 2015.

Con paso por el futbol de Brasil, donde vistió las playeras del Metropolitano, Maringá, y Paraná, llegó para ser estrella del histórico Nacional de Uruguay.

Iván Alonso y Nicolás Larcamón, la pareja que decide los fichajes en Cruz Azul lo tienen visto, y lo más probable es que en las próximas horas se sume al plantel cementero.

Christian Ebere ha anotado 6 goles con Nacional de Uruguay en 29 partidos disputados.