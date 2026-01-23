Miguel Borja rompió el silencio y confirmó que no jugará con Cruz Azul, debido a que la directiva de La Máquina tardó demasiado en abrir un espacio para su registro.

El exdelantero de River Plate, Miguel Borja, publicó en las redes sociales un agradecimiento por el interés de Cruz Azul para hacerse de sus servicios, pero reconoció que buscará otras opciones para continuar su carrera.

Miguel Borja rompe el silencio y revela por qué no jugará en La Máquina

La liberación de cupo de extranjeros, que no logró Cruz Azul encabezado por Víctor Velázquez, habría sido la razón por la que Miguel Borja decidió no seguir esperando a La Máquina y buscará fichar con otro equipo.

Miguel Borja agradeció el interés y transaparencia de Cruz Azul, además de desearle éxito en el futuro.

Miguel Borja rompe el silencio y revela por qué no jugará en La Máquina (ESPECIAL)

Cruz Azul solo le quitó el tiempo a Miguel Borja

La realidad es que, Miguel Borja fue muy amable con Cruz Azul, pues llegó a México desde diciembre listo para jugar, pero se quedó esperando y vio cómo arribó Palavecino y de inmediato fue registrado.

Ante eso, Miguel Borja entendió que no era prioridad para Cruz Azul, por lo que tomó sus maletas para salir de México en busca de una oportunidad profesional.

¿Cuántas más Cruz Azul?🤦‍♂️

Una vez más la directiva de La Máquina está al borde del ridículo❌🚨



Y es que reportes desde La Noria indican que el fichaje de Miguel Borja se encuentra totalmente caído🥴@A_EsparzaOteo reporta que el colombiano tendría una oferta de medio oriente💰 pic.twitter.com/ON1b7XKa6c — Quinto Partido (@quintopartidoof) January 22, 2026

¿Qué pasará con Cruz Azul al quedarse sin Miguel Borja?

Sin Miguel Borja en el plantel, Cruz Azul se queda solo con Gabriel Fernández y Mateo Levy como delanteros, así que le urge ir al mercado a hacer compras de pánico.

El problema para Cruz Azul es que hay muy poco tiempo para contratar a otro jugador, pues los registros en la Liga MX se cierran en la primera semana de febrero.

Además, antes tendrán que arreglar las diferencias al interior de la directiva, los que han echado a perder proyectos en los últimos años.