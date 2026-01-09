Nicolás Ricardo Larcamón es un entrenador de fútbol argentino, actual director técnico de Cruz Azul en la Liga MX. Proveniente de una familia ligada al futbol, tuvo que retirarse como jugador a los 22 años tras ser diagnosticado con osteocondritis, situación que lo llevó a enfocarse en su formación académica y a iniciar una carrera como entrenador.

Desde el 17 de junio de 2025, dirige a La Máquina Celeste, con contrato vigente hasta junio de 2026. Su propuesta táctica se caracteriza por un futbol intenso, ofensivo y estructurado, comúnmente con línea base 4-4-2.

Su llegada ha despertado altas expectativas entre la afición cementera. Aquí te contamos quién es Nicolás Larcamón y cuáles son los logros que lo posicionan como uno de los técnicos más prometedores de la Liga MX.

¿Quién es Nicolás Larcamón?

Nicolás Larcamón cursó Arquitectura durante cuatro años en Argentina, antes de completar su formación como entrenador en la Escuela de Directores Técnicos Nicolás Avellaneda, donde también impartió clases de táctica y estrategia.

Inició su carrera en el futbol profesional en Venezuela, para después consolidarse en Chile y, posteriormente, en México, donde se convirtió en uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección. Con Puebla alcanzó semifinales de Liga MX, y con León conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf 2023.

En Brasil tuvo un breve paso por Cruzeiro, club al que dirigió entre diciembre de 2023 y abril de 2024. En 2025 regresó a la Liga MX para asumir el reto de Cruz Azul, equipo con el que ha mantenido una racha positiva en el Apertura 2025.

¿Qué edad tiene Nicolás Larcamón?

Oriundo de La Plata, Buenos Aires, Nicolás Larcamón nació el 11 de agosto de 1984, por lo que actualmente tiene 41 años; en agosto de 2026 cumplirá 42 años.

¿Nicolás Larcamón tiene esposa?

Sí. Nicolás Larcamón está casado con Vicky Betancourt, odontóloga venezolana, a quien conoció en 2018 durante su etapa como entrenador en Chile.

¿Qué signo zodiacal es Nicolás Larcamón?

Nicolás Larcamón es Leo, signo de fuego asociado con liderazgo, carácter competitivo y capacidad de comunicación.

¿Nicolás Larcamón tiene hijos?

Sí. A finales de 2022, Nicolás Larcamón y Vicky Betancourt se convirtieron en padres por primera vez, noticia que compartieron a través de redes sociales.

¿Qué estudió Nicolás Larcamón?

Tras su retiro como futbolista, Nicolás Larcamón estudió para ser profesor de educación física, además de cursar Arquitectura en Argentina.

Su formación como entrenador la completó en la Escuela de Directores Técnicos Nicolás Avellaneda, que le permitió dirigir equipos de Primera División.

Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul. (Redes Sociales)

¿En qué ha trabajado Nicolás Larcamón?

Nicolás Larcamón ha dirigido cerca de 300 partidos oficiales en clubes de Venezuela, Chile, México y Brasil, consolidando una carrera ascendente como director técnico: