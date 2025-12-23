Cruz Azul quiere romper la barrera de las Semifinales este torneo Clausura 2026 toda vez que en los últimos tres torneos se han quedado en esta instancia y ahora, quieren de una vez por todas llegar a una nueva Final, por lo que han depositado en Miguel Borja la confianza para que se convierta en una pieza importante de la institución.

Uno de los fichajes más importantes para la Liga MX en general durante este periodo de transferencias es el que Cruz Azul acaba de hacer con Miguel Borja, delantero colombiano proveniente de River Plate, respaldado por la cantidad de goles que ha hecho en los equipos en los que jugó y con aspiraciones reales de pelear por un lugar con la Selección de Colombia para el Mundial 2026.

Para poner en perspectiva la clase de refuerzo que firmó La Máquina vale con citar el hecho de que Miguel Borja es el segundo máximo goleador histórico de la liga colombiana en torneos cortos con un registro de 19 goles en 22 partidos; además, puede presumir ser el primer goleador extranjero en la historia del campeonato paulista, máximo goleador en torneos internacionales para Junior de Barranquilla, máximo goleador colombiano histórico en la Copa Sudamericana y máximo goleador histórico colombiano en la Copa Libertadores.

¿Quién es Miguel Borja?

Miguel Borja es un delantero colombiano de 32 años. Su recorrido ha sido principalmente en el futbol sudamericano toda vez que además de los siete clubes para los que ha militado en Colombia, también tiene experiencia en las ligas de Brasil y Argentina; además, tuvo un paso breve por Europa con el Livorno de Italia.

La calidad y condiciones de Miguel Borja lo han llevado a ser frecuentemente llamado a la Selección de Colombia. Incluso, desde los combinados juveniles fue tomado en cuenta y participó en torneos como el Sudamericano Sub-20, Esperanzas de Toulon 2013, la Copa Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos 2016.

Con la Selección Mayor de Colombia, Miguel Borja fue parte de las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2028 y posteriormente jugó en un partido de esa Copa del Mundo. También fue participé de la Copa América en las ediciones 2021 y 2024.

Ahora, el Colibrí buscará traer toda esa experiencia y goles a Cruz Azul, escuadra que ha apostado fuertemente por un delantero que también era objeto de deseo de Boca Juniors, pero que dada la buena oferte y gestión directiva, se vestirá de celeste.

¿Quién es la esposa de Miguel Borja?

Miguel Borja está casado con Linda Pérez.

¿Cuántos hijos tiene Miguel Borja?

Miguel Borja tiene dos hijos, uno de 10 años y otro de 7 que responden a los nombres de Samuel y Joel.

¿Qué estudió Miguel Borja?

Una de las grandes historias de vida de Miguel Borja está en el hecho de que a los 28 años se propuso terminar su bachillerato y lo consiguió. Desde joven se le complicó combinar estudios y futbol, por lo que se propuso retomar su vida académica hasta conseguirlo.

¿En qué ha trabajado Miguel Borja?

Miguel Borja solamente se ha desempeñado profesionalmente como futbolista.

Los títulos de Miguel Borja