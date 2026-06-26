México regresó al Top 10 del Ranking FIFA tras su fase de grupos perfecta en el Mundial 2026, ubicándose en el lugar 9.

De acuerdo con información publicada en la página oficial de la FIFA, la victoria 3-0 sobre Chequia consolidó el repunte de México, que tras la fase de grupos subió cinco puestos.

Previo al inicio del Mundial 2026, México era 14 en el Ranking FIFA, lugar que ha mejorado de manera considerable.

La Selección Mexicana sumó por primera vez tres victorias en la fase de grupos del Mundial (Silvia Izquierdo / AP Photo/Silvia Izquierdo)

¿Por que volvió México al Top 10 del Ranking FIFA?

La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre sumó tres victorias en la fase de grupos del Mundial 2026, ante Sudáfrica, Corea y Chequia, para llegar al lugar 9 del Ranking FIFA con mil 736 puntos.

De esta manera, México regresa a la élite internacional tras más de dos años fuera de los diez primeros puestos del Ranking FIFA.

México es la mejor selección clasificada de la Concacaf, superando a Estados Unidos, que se ubica en el casillero 15.

¿Quién encabeza el Ranking FIFA?

La selección de Argentina, vigente campeón del mundo encabeza el Ranking FIFA, tras sus primeros partidos en el Mundial 2026.

Con los resultados contemplados hasta el jueves 25 de junio, le siguen a Argentina las selecciones de Francia, España, Inglaterra, Brasil, Marruecos, Portugal, Países Bajos, México y Bélgica.

La próxima actualización del Ranking FIFA será el 19 de junio del 2026, cuando haya concluido la Copa del Mundo.