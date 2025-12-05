México ha poblado su historia en los Mundiales de tardes épicas que llenaron de esperanza a los aficionados, entre ellas, destaca la vez que salió del grupo más complicado contra todo pronóstico.

En el Mundial 2026, México será por tercera vez anfitrión del torneo, y en honor a la verdad, es difícil que termine en un grupo complicado.

Este viernes 5 de diciembre, México conocerá a sus rivales cuando se realice el sorteo del Mundial 2026.

La vez que México salió del grupo más complicado del Mundial contra todo pronóstico

México es una selección de segundo nivel en los Mundiales, en los que suele ser un participante, por lo que ha sido común verlo en grupos complicados de los que no ha salido tan bien librado.

Sin embargo, una vez México salió avante del grupo más complicado del Mundial y vale la pena recordarlo de cara a un nuevo torneo de este tipo.

En el Mundial de Sudáfrica 2010, México fue parte del Grupo A del torneo, el más complicado y logró salir avante a la siguiente ronda, contra todo pronóstico.

Francia, Uruguay y el anfitrión Sudáfrica, fueron los rivales de México en el Mundial 2010 en el Grupo A, del que el Tri salió avante gracias a los cuatro puntos que consiguió.

¿Cómo salió México del grupo más complicado de Sudáfrica 2010?

México empató 1-1 en el duelo inaugural del Mundial Sudáfrica 2010, después logró un histórico triunfo sobre Francia, y aunque fue derrotado por Uruguay, alcanzó los octavos de final del torneo.

Sin embargo, la eterna historia de México en Mundiales se repitió en los octavos de final de Sudáfrica 2010, en los que fue eliminado por Argentina.

Otro grupo complicado del que salió bien librado México

En el Mundial de Brasil 2014, México fue sorteado para compartir un grupo complicado con el anfitrión, Croacia y Camerún.

Contra todo pronóstico, México salió avante de la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014, gracias a los 7 puntos que cosechó.

México se impuso a Camerún y Croacia, además de empatar con Brasil, y avanzó como segundo lugar a octavos de final.

En octavos de final, Países Bajos y un polémico penalti eliminaron de nueva cuenta a México.