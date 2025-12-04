La espera por el sorteo del Mundial 2026 provoca muchas especulaciones, y conocer el grupo de México nos tiene a la expectativa. Así que, aliados a la inteligencia artificial, simulamos mil ejercicios y te contamos cuál es el pelotón más repetido para el Tri.

Cabe recordar que tras el sorteo del Mundial 2026, México no puede tener en su grupo a una selección de la Concacaf, así que las posibilidades se reducen.

Simulamos mil sorteos: ¿Cuál es el grupo que más se repite para México?

Aprovechando la herramienta de la inteligencia artificial, simulamos mil sorteos del Mundial 2026 para saber cuál es el grupo que más se repite para México.

Tras simular mil sorteos del Grupo A (México más 3 rivales), el grupo que más se repite para México integra a selecciones de Conmebol, África y Asia.

Uruguay, Túnez y Jordania son las tres selecciones que más aparecen entre los rivales probables de México en la fase de grupos.

Uruguay apareció en 88 de los mil sorteos simulados; Túnez en 102 y Jordania en 1015, esto de acuerdo a la inteligencia artificial.

Este es el grupo que más se repite para México en el Mundial 2026, apareciendo 5 veces repetido en la simulación de mil sorteos.

La probabilidad de cualquier combinación específica es baja, de ahí que el grupo más frecuente solo aparezca 5 veces en 1000 simulaciones.

Probable grupo de México

México

Uruguay

Túnez

Jordania

¿Cuál es el mejor grupo posible para México en el Mundial 2026?

El mejor grupo posible para México en el Mundial 2026 según estadísticas y ranking FIFA, estaría integrado por selecciones de las confederaciones asiática, africana y Oceanía.

Irán, Sudáfrica y Nueva Zelanda sería el grupo soñado para México en el Mundial 2026, y ninguno de ellos sería un peligro real para el Tricolor.

El mejor grupo posible para México

Irán

Sudáfrica

Nueva Zelanda

¿Cuál es el peor grupo posible para México en el Mundial 2026?

El peor grupo para México en el Mundial 2026 según el ranking FIFA estaría integrado por Uruguay, Noruega e Italia, aunque en el caso de los azzurri aún deben superar el repechaje de la UEFA.

Uruguay | Sudamérica | 16 ranking FIFA

Noruega | Europa | 29 ranking FIFA

Italia | Europa | 12 ranking FIFA

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington, D.C, Estados Unidos, una de las tres sedes del torneo, junto a México y Canadá.

En el sorteo del Mundial 2026 habrá seis selecciones desconocidas, ya que los cuatro ganadores de la repesca de la UEFA y los dos ganadores de la repesca surgirán en marzo de 2026.