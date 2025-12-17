México vs Sudáfrica jugarán el primer partido del Mundial 2026 el jueves 11 de junio del próximo año. Conoce como puedes participar en el sorteo para comprar boletos para la inauguración del torneo.

¿Quieres boletos para el México vs Sudáfrica? Así puedes participar en el sorteo de entradas

El registro para el sorteo que definirá quién puede comprar boletos del Mundial 2026 en su tercera fase, inició el jueves 11 de diciembre y termina el martes 13 de enero de 2026.

Esa es la opción más cercana para poder comprar un boleto para el partido México vs Sudáfrica, en la inauguración del Mundial 2026.

La diferencia en esta etapa, con respecto de las anteriores, es que los aficionados podrán solicitar boletos para partidos individuales como es el caso del México vs Sudáfrica.

¿Cómo registrarse en el sorteo para comprar boletos del México vs Sudáfrica?

Durante la tercera fase de venta de boletos para el Mundial 2026, los aficionados pueden inscribirse en FIFA.com/tickets en el sorteo aleatorio que definirá si son elegidos para comprar entradas.

Los aficionados que ya cuenten con un FIFA ID deberán iniciar sesión con sus datos y registrarse para el sorteo aleatorio, incluso si participaron en sorteos de boletos anteriores.

Quienes todavía no tengan un FIFA ID deben crear una cuenta en FIFA.com/tickets, la plataforma oficial y recomendada para conseguir boletos para el Mundial 2026, antes de comenzar el proceso.

Los aficionados elegidos en el sorteo podrán escoger los partidos, las categorías y el número de boletos para cada encuentro que deseen.

Los solicitantes aprobados recibirán un correo electrónico, y el cobro de las entradas se efectuará en febrero del 2026.

Si la solicitud se ha aprobado parcialmente, el aficionado obtendrá el número de boletos que pidió para un partido concreto.

FIFA pone a la venta entradas de mil pesos para el partido México vs Sudáfrica

La FIFA ha puesto boletos a la venta en poco más de mil pesos en la categoría grada básica, disponible para los 104 partidos del Mundial 2026, entre ellos el México vs Sudáfrica.

Los seguidores de las selecciones clasificadas para el Mundial 2026 podrán comprar entradas a poco más de mil pesos, tales son los casos de México y Sudáfrica.