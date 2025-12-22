A unos meses de enfrentar a México en el Mundial 2026, Sudáfrica debutó en la Copa Africana. Revisa cómo quedó la selección que será el primer rival del Tri en el torneo de la FIFA.

Sudáfrica se midió con Angola en la Jornada 1 de la Copa Africana el lunes 22 de diciembre, saliendo con un resultado positivo.

Sudáfrica vs Angola: ¿Cómo quedó el que será rival del México en el Mundial 2026?

Sudáfrica tuvo un buen debut en la Copa Africana al derrotar 2-1 a la Selección de Angola, en actividad del Grupo B de la competencia.

Egipto y Zimbabue completan el Grupo B de la Copa Africana, en el que Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, ya sumó sus primeros tres puntos.

Sudáfrica vs Angola: ¿Cómo fue la victoria del rival de México en el Mundial 2026?

Sudáfrica se adelantó en el marcador gracias al gol de Oswin Appollis al minuto 21, pero Angola no se quedó tranquilo hasta lograr el empate.

La igualada llegó al minuto 35, mientras que Sudáfrica redondeó el triunfo, 2-1, con gol de Lyle Foster al minuto 79.

Sudáfrica volverá a jugar el Copa Africana el viernes 26 de diciembre, cuando se mida con Egipto en la segunda jornada del torneo.

¿Cuándo juega México vs Sudáfrica en el Mundial 2026?

México vs Sudáfrica jugarán en la inauguración del Mundial 2026, el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Partido: México vs Sudáfrica

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Horario: Por confirmar

Sede: Estadio Ciudad de México

Transmisión: Canal 2, TUDN, ViX y Canal 7 (por confirmar)

México ha inaugurado el Mundial de la FIFA en cinco ediciones, y al ser coanfitrión de la edición 2026, volverá a tener ese honor.

La primera vez que México inauguró un Mundial fue en la edición que dio vida al torneo, realizada en 1930 con Uruguay como país sede.

México nunca ha ganado en partidos inaugurales de los Mundiales, así que va por su primera victoria.

Sin embargo, México es amplio favorito para ganar a Sudáfrica, con el que empató en el partido inaugural del Mundial 2010.