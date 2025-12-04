La expectativa por conocer los grupos del Mundial 2025 crece minuto a minuto rumbo al sorteo oficial, así que, para soportar la espera nos aliamos con la IA para simular cómo serían los pelotones del torneo.

Conscientes de que el resultado puede alimentar falsas ilusiones y que el resultado del sorteo puede ser muy distinto, vale la pena echarle un vistazo a lo que la IA nos compartió en cuanto al armado de los grupos del Mundial 2026.

Simulamos el sorteo del Mundial 2026: estos serían los grupos según la IA

México está asignado como cabeza del Grupo A del Mundial 2026, y como país anfitrión inauguraría el torneo contra Arabia Saudita, en el sector que según la simulación de la IA lo completarían Nueva Zelanda y Suiza.

Grupo A

México

Arabia Saudita

Nueva Zelanda

Suiza

Canadá, otro de los países anfitriones fue colocado por la IA en el Grupo B con Cabo Verde, Noruega y Japón.

Grupo B

Canadá

Cabo Verde

Noruega

Japón

Francia, favorito al título del Mundial 2026, estará en el Grupo C de acuerdo a la IA, compartiendo sector con uno de los calificados en el repechaje de la UEFA, además de Colombia y Túnez.

Grupo C

Francia

UEFA 3

Colombia

Túnez

Estados Unidos, el tercer país anfitrión del Mundial 2026 fue colocado en la simulación del sorteo en el Grupo D al lado de Senegal, Uzbekistán y UEFA 1.

Grupo D

Estados Unidos

Senegal

Uzbekistán

UEFA 1

Los grupos de los gigantes europeos según la simulaciónn del sorteo mundialista de la IA

La simulación del sorteo del Mundial 2026 hecha por la IA, continuó el armado de los grupos y tocó el turno para la poderosa Inglaterra, que tendría un pelotón muy accesible.

Grupo E

Inglaterra

Qatar

Marruecos

Haití

España aparecería en el Grupo F como amplio favorito para avanzar en primer lugar, en su caso cualquier resultado lo pondría como el rival a vencer para sus rivales.

Grupo F

España

Repechaje 1

Costa de Marfil

Corea del Sur

Países Bajos tampoco tendría problemas si el sorteo oficial se acerca a la simulación hecha por la IA, en la que comanda el Grupo G.

Grupo G

Países Bajos

Australia

Paraguay

UEFA 2

Alemania, una de las selecciones encaminadas a ganar el Mundial 2026, quedaría en el Grupo H según la IA.

Grupo H

Alemania

Panamá

Ghana

Ecuador

El “grupo de la muerte” en la simulación del sorteo mundialista de la IA

En cada Mundial de la FIFA suele haber un “grupo de la muerte” llamado así debido a lo parejo que luce en el armado.

En el caso del Mundial 2026, la IA simuló un “grupo de la muerte” en el que aparece Argentina.

Antes, en el Grupo I, Portugal tendría un camino sencillo a la siguiente ronda según la simulación de la IA.

Grupo I

Portugal

Curazao

Irán

Escocia

En el Grupo J, Brasil tampoco debería sufrir demasiado para colocarse en la cima rumbo a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Grupo J

Brasil

Jordania

Austria

Egipto

Bélgica en el Grupo K, no tendrá un calendario sencillo, pues Uruguay, Argelia y rival por definir tienen calidad.

Grupo K

Bélgica

Uruguay

Argelia

Repechaje 2

Finalmente, Argentina se encontrará con la durísima Croacia, un equipo de la UEFA que podría ser Italia y Sudáfrica. Sin duda, ese sería el “grupo de la muerte” del Mundial 2026.

Grupo L