México conocerá el viernes 5 de diciembre de 2025 su destino en la fase de grupos del Mundial 2026 en el sorteo del torneo; a continuación te decimos qué países le tienen más miedo al Tricolor y no les gustaría compartir pelotón.
México será una de las selecciones locales en el Mundial 2026 y eso le da un valor extra como rival para cualquier país, aunque hay algunos que dado su categoría a nivel mundial, le tienen más miedo al Tricolor.
Los países que más miedo le tienen a México rumbo al Mundial 2026
México será el encargado de inaugurar el Mundial 2026 el jueves 11 de junio del próximo años, y aunque su primer rival se conocerá en el sorteo oficial este 5 de diciembre, estamos a tiempo de señalar qué países le tienen más miedo.
Ser local y jugar a la altura de la Ciudad de México con todos las condiciones que implican para su rival, incluyendo las altas temperaturas y la contaminación, son grandes ventajas que le meten miedo a los posibles rivales de la Selección Mexicana.
A continuación te enumeramos cuáles son los países que más miedo le tienen a México rumbo al Mundial 2026, temor que nace por el hecho de que ninguno de ellos se sitúa en el top-15 del ranking de la FIFA, logro que sí tiene e Tri.
- Irán | lugar 20 ranking FIFA
- Austria | Lugar 24 ranking FIFA
- Egipto | Lugar 34 ranking FIFA
- Argelia | Lugar 35 ranking FIFA
- Uzbekistán | Lugar 50 ranking FIFA
- Qatar | Lugar 51 ranking FIFA
- Arabia Saudita | Lugar 60 ranking FIFA
- Sudáfrica | Lugar 61 ranking FIFA
- Cabo Verde | Lugar 68 ranking FIFA
Los posibles rivales de México en su primer partido del Mundial 2026
Estos son los posibles rivales de México en su primer partido del Mundial 2026, y sobre todos, el Tricolor tendrá una increíble ventaja que hace temer a esos países.
Seis de esos países repiten de la lista de los países que más miedo le tienen a México rumbo al Mundial 2026.
- Noruega
- Egipto
- Argelia
- Paraguay
- Túnez
- Escocia
- Costa de Marfil
- Qatar
- Uzbekistán
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
¿Cuándo y cómo conocer a los rivales de México en el Mundial 2026?
El sorteo del Mundial 2026 en el que México conocerá a sus rivales en la Fase de Grupos, será el viernes 5 de diciembre de 2025.
Así se podrá seguir el sorteo del Mundial 2026:
- Evento: Sorteo del Mundial 2026
- Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: Canales 2, 5, 7, TUDN y ViX