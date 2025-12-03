México conocerá el viernes 5 de diciembre de 2025 su destino en la fase de grupos del Mundial 2026 en el sorteo del torneo; a continuación te decimos qué países le tienen más miedo al Tricolor y no les gustaría compartir pelotón.

México será una de las selecciones locales en el Mundial 2026 y eso le da un valor extra como rival para cualquier país, aunque hay algunos que dado su categoría a nivel mundial, le tienen más miedo al Tricolor.

Los países que más miedo le tienen a México rumbo al Mundial 2026

México será el encargado de inaugurar el Mundial 2026 el jueves 11 de junio del próximo años, y aunque su primer rival se conocerá en el sorteo oficial este 5 de diciembre, estamos a tiempo de señalar qué países le tienen más miedo.

Ser local y jugar a la altura de la Ciudad de México con todos las condiciones que implican para su rival, incluyendo las altas temperaturas y la contaminación, son grandes ventajas que le meten miedo a los posibles rivales de la Selección Mexicana.

A continuación te enumeramos cuáles son los países que más miedo le tienen a México rumbo al Mundial 2026, temor que nace por el hecho de que ninguno de ellos se sitúa en el top-15 del ranking de la FIFA, logro que sí tiene e Tri.

  • Irán | lugar 20 ranking FIFA
  • Austria | Lugar 24 ranking FIFA
  • Egipto | Lugar 34 ranking FIFA
  • Argelia | Lugar 35 ranking FIFA
  • Uzbekistán | Lugar 50 ranking FIFA
  • Qatar | Lugar 51 ranking FIFA
  • Arabia Saudita | Lugar 60 ranking FIFA
  • Sudáfrica | Lugar 61 ranking FIFA
  • Cabo Verde | Lugar 68 ranking FIFA

Los posibles rivales de México en su primer partido del Mundial 2026

Estos son los posibles rivales de México en su primer partido del Mundial 2026, y sobre todos, el Tricolor tendrá una increíble ventaja que hace temer a esos países.

Seis de esos países repiten de la lista de los países que más miedo le tienen a México rumbo al Mundial 2026.

  1. Noruega
  2. Egipto
  3. Argelia
  4. Paraguay
  5. Túnez
  6. Escocia
  7. Costa de Marfil
  8. Qatar
  9. Uzbekistán
  10. Arabia Saudita
  11. Sudáfrica

¿Cuándo y cómo conocer a los rivales de México en el Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 en el que México conocerá a sus rivales en la Fase de Grupos, será el viernes 5 de diciembre de 2025.

Así se podrá seguir el sorteo del Mundial 2026:

  • Evento: Sorteo del Mundial 2026
  • Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025
  • Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
  • Transmisión: Canales 2, 5, 7, TUDN y ViX