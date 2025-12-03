México conocerá el viernes 5 de diciembre de 2025 su destino en la fase de grupos del Mundial 2026 en el sorteo del torneo; a continuación te decimos qué países le tienen más miedo al Tricolor y no les gustaría compartir pelotón.

México será una de las selecciones locales en el Mundial 2026 y eso le da un valor extra como rival para cualquier país, aunque hay algunos que dado su categoría a nivel mundial, le tienen más miedo al Tricolor.

Los países que más miedo le tienen a México rumbo al Mundial 2026

México será el encargado de inaugurar el Mundial 2026 el jueves 11 de junio del próximo años, y aunque su primer rival se conocerá en el sorteo oficial este 5 de diciembre, estamos a tiempo de señalar qué países le tienen más miedo.

Ser local y jugar a la altura de la Ciudad de México con todos las condiciones que implican para su rival, incluyendo las altas temperaturas y la contaminación, son grandes ventajas que le meten miedo a los posibles rivales de la Selección Mexicana.

A continuación te enumeramos cuáles son los países que más miedo le tienen a México rumbo al Mundial 2026, temor que nace por el hecho de que ninguno de ellos se sitúa en el top-15 del ranking de la FIFA, logro que sí tiene e Tri.

Irán | lugar 20 ranking FIFA

Austria | Lugar 24 ranking FIFA

Egipto | Lugar 34 ranking FIFA

Argelia | Lugar 35 ranking FIFA

Uzbekistán | Lugar 50 ranking FIFA

Qatar | Lugar 51 ranking FIFA

Arabia Saudita | Lugar 60 ranking FIFA

Sudáfrica | Lugar 61 ranking FIFA

Cabo Verde | Lugar 68 ranking FIFA

Los posibles rivales de México en su primer partido del Mundial 2026

Estos son los posibles rivales de México en su primer partido del Mundial 2026, y sobre todos, el Tricolor tendrá una increíble ventaja que hace temer a esos países.

Seis de esos países repiten de la lista de los países que más miedo le tienen a México rumbo al Mundial 2026.

Noruega Egipto Argelia Paraguay Túnez Escocia Costa de Marfil Qatar Uzbekistán Arabia Saudita Sudáfrica

¿Cuándo y cómo conocer a los rivales de México en el Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 en el que México conocerá a sus rivales en la Fase de Grupos, será el viernes 5 de diciembre de 2025.

Así se podrá seguir el sorteo del Mundial 2026: