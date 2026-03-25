En las últimas horas del 25 de marzo de 2026 se reportó la detención en Sudáfrica del comentarista deportivo de TUDN, Julio Ibáñez, junto con el camarógrafo que lo acompañaba.

La noticia se difundió tras un live en TikTok donde se observa a agentes armados irrumpir en su habitación antes de llevarlo detenido.

Aunque aún se desconocen los cargos en contra de Julio Ibáñez, colegas y periodistas deportivos ya se han pronunciado para exigir su liberación.

Julio Ibáñez se encontraba en Sudáfrica cubriendo la preparación de la selección local rumbo al Mundial 2026.

Julio Ibáñez fue detenido en Sudáfrica (Itzel Espinoza )

¿De qué se acusa a Julio Ibáñez en Sudáfrica?

Hasta el momento se desconocen los cargos que se le imputan al periodista Julio Ibáñez, detenido en Sudáfrica, pero se sabe que ya trabajan en su liberación.

Diversos comunicadores y periodistas de la fuente deportiva se han pronunciado respecto a la detención de Julio Ibáñez.

¿Cuándo fue detenido Julio Ibáñez?

De acuerdo con la información de Carlos Ponce de León, de Récord, la detención de Julio Ibáñez en Sudáfrica ocurrió la semana pasada mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Durante el Live, se observa cómo varias personas armadas ingresan a su habitación, provocando confusión en el reportero.

¿Quién es Julio Ibáñez?

Julio Ibáñez es reportero de la cadena Televisa y suele cubrir los partidos de la Liga MX y dar seguimiento a la Selección Mexicana en las señales de TUDN y los canales de TV abierta.

Justo esa sería la razón por la que Julio Ibáñez se encuentra en Sudáfrica, donde sigue la preparación de la selección de ese país, rival de México en la inauguración del Mundial 2026.

En México, Julio Ibáñez tiene la cobertura del equipo América en la Liga MX desde hace algunos años, aunque antes hizo lo mismo con Pumas.