El sorteo del Mundial 2026 llegó y este viernes 5 de diciembre conoceremos todos los grupos en los que 48 selecciones competirán en busca del pase a la siguiente ronda. Conoce cuáles serán los rivales de México en el sector A.

México será el encargado de inaugurar el Mundial 2026 el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, cita para la que conocerá a su rival en el Grupo A.

Doce grupos integrados por cuatro selecciones cada uno, serán armados en el sorteo del Mundial 2026, este viernes 5 de marzo en Washington, Estados Unidos.

Visita https://t.co/dyjI60EpBT para conocer dónde puedes ver el Sorteo en tu territorio.

Sorteo Mundial 2026 en vivo: Procedimiento para integrar a todos los grupos

El procedimiento del sorteo del Mundial 2026 estipula que los países anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos, serán asignados al bombo 1, y que las otras 39 selecciones clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones cada uno.

Las dos plazas reservadas a las selecciones procedentes del torneo clasificatorio para el Mundial 2026, así como las cuatro plazas correspondientes a las eliminatorias europeas, se asignarán al bombo 4.

Sorteo Mundial 2026 en vivo: Bombos para armar todos los grupos del torneo

Así están integrados los cuatro bombos para el sorteo del Mundial 2026:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA