La espera para conocer el grupo de México en el Mundial 2026 terminó, así que es momento de, tras el sorteo del Mundial, saber cómo queda el pelotón del Tri y contra quién debutará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca.

El viernes 5 de marzo se realizó el sorteo del Mundial 2026 en el que se definieron los grupos del torneo, entre ellos el A, que encabeza México, que ya conoce a sus rivales y a su primer oponente.

Grupo de México en el Mundial 2026: Así queda el pelotón del Tri en el torneo de la FIFA tras el sorteo

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington fue el escenario donde se realizó el sorteo en el que México conoció a los integrantes del Grupo A del torneo, en el cual es cabeza de serie como anfitrión.

Las selecciones que integrarán el Grupo A junto a México son:

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Repechaje UEFA D (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda)

Grupo de México en el Mundial 2026: ¿Contra quién debuta el Tri en el torneo de la FIFA?

Una vez conocido el Grupo A del Mundial 2026 que encabeza México, estamos en posibilidades de saber cuál será el primer rival del Tri en la inauguración del torneo de la FIFA.

México inaugurará el Mundial 2026 el jueves 11 de junio de 2026 contra la selección de Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca que lucirá pletórico para el partido de estreno de la competencia.

Partido: México vs Sudáfrica

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Horario: Por confirmar

Sede: Estadio Azteca

Transmisión: Canal 2, TUDN, ViX y Canal 7 (por confirmar)

¿Cómo le ha ido a México en los partidos con los que ha inaugurado un Mundial?

México ha inaugurado el Mundial de la FIFA en cinco ediciones, y al ser coanfitrión de la edición 2026, volverá a tener ese honor.

La primera vez que México inauguró un Mundial fue en la edición que dio vida al torneo, realizada en 1930 con Uruguay como país sede, y la más reciente en Sudáfrica 2010.

Estos han sido los resultados de México en partidos inaugurales del Mundial: