La Mexico City Series volverá a la CDMX en 2026 y lo hará con un duelo del Oeste de la Liga Nacional entre San Diego Padres y Arizona Diamondbacks a celebrarse en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La MLB confirmó que ambas novenas se enfrentarán en una serie de temporada regular confirmando así la tercera visita de las grandes ligas después del Padres vs Giants en 2023 y Astros vs Rockies en 2024.

Esta será la segunda vez en que los Padres visiten la casa de los Diablos Rojos toda vez que en 2023 se enfrentaron a los Giants en una serie que dejó imágenes espectaculares de la capital beisbolera.

México City Series 2026: Confirman partido San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks en el Harp Helú

Por tercer año la MLB llega a la CDMX con un duelo que promete varias emociones: San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks se medirán en el Alfredo Harp Helú, recinto que ha albergado las dos ediciones pasadas.

La MLB anunció que esta serie de temporada regular se realizará los días sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026 en la casa de los Diablos Rojos, uno de los parques más nuevos del circuito mexicano.

“Estamos muy ilusionados de mostrar nuestra marca internacionalmente una vez más y agradecer a Major League Baseball por seleccionarnos. Hemos jugado más partidos en México que cualquier otro equipo de la liga y hemos invertido mucho en aumentar nuestra base de aficionados al otro lado de la frontera a lo largo de los años.

México ha sido durante mucho tiempo un lugar y punto focal valioso para nosotros en la búsqueda de talento. La construcción de relaciones y el aumento del número de seguidores fieles de los D-backs”, expresó Derrick Hall, presidente de los Diamondbacks.

MLB anuncia el México City Series 2026 (captura de pantalla)

México City Series 2026: ¿Cuándo salen a la venta los boletos del partido San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks en el Harp Helú?

Este miércoles 10 de diciembre la MLB confirmó su regreso a México tras un año de ausencia con el partido de San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks que se disputará en abril de 2026.

Con el anuncio de la confirmación del encuentro también se dio a conocer que la venta de boletos para la México City Series 2026 se llevará a cabo el lunes 19 de enero a través de Ticketmaster.

Hasta el momento no se han revelado la lista de precios oficiales pero se espera que en los próximos días salgan más detalles sobre cuánto costarán las entradas.