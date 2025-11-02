No hubo sorpresa en el Rogers Centre, Los Ángeles Dodgers consiguen el bicampeonato de la MLB tras imponerse 5-4 a los Blue Jays en el Juego 7 de la Serie Mundial 2025 y con ello consigue su noveno título del Comisionado.

Con drama incluído los Dodgers apagaron el Rogers Centre y en once entradas consiguieron el título de las Grandes Ligas, con un magistral pitcheo de Yoshinobu Yamamoto que tuvo participación por segunda noche consecutiva.

Cuando los Blue Jays estaban a 2 outs de ser campeones de las Grandes Ligas, apareció Miguel Rojas quien conectó el jonrón más importante de su carrera, puso el 4-4 para mandar la serie a extrainnings.

Serie Mundial 2025: Los Dodgers vencen a Blue Jays se proclaman bicampeones de la MLB

Dodgers y Blue Jays nos regalaron un Juego 7 de Serie Mundial 2025 digno de contar que terminó tras 11 entradas en el Rogers Centre tras un jonrón de Will Smith en la alta de la onceava que significó el bicampeonato angelino.

Con el 5-4 a su favor, Yoshinobu Yamamoto desde la lomita se encargo de frenar a la ofensiva canadiense que tenía a Vladimir Guerrrero Jr. en tercera y se llegaba a home empataba el juego.

El japonés aguantó la presión en la alta de la onceava le lanzó una bola peligrosa a Alejandro Kirk y con una doble matanza sentenció el Juego y le dio el bicampeonato a la novena angelina.

Serie Mundial 2025: ¿Cómo queda el palmarés de la MLB tras el bicampeonato de Dodgers?

Los Ángeles Dodgers vencieron en el Juego 7 a Toronto Blue Jays y con ello consiguió el bicampeonato de Grandes Ligas, título que mueve el palmarés de la MLB, ya que los hizo escalar al quinto puesto.

Los Dodgers consigue su noveno título del Comisionado y empatan a Oakland Athletics y Boston Red Sox que tienen la misma cantidad de campeonatos de Series Mundiales, metiéndose a una codiciada lista.

El equipo más ganador sigue siendo New York Yankees quienes tienen un total de 27 títulos pero desde el 2009 no han podido romper la sequía en la MLB.

Palmarés de la MLB: