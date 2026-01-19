La Mexico City Series regresa a la Ciudad de México en 2026 con San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks, serie para la que inició la venta de boletos el lunes 19 de enero.

A continución te decimos los precios y cómo comprar entradas para ir a los juegos que se realizarán en el Estadio Alfredo Harp Helú.

México City Series 2026: Precios de boletos para ver Padres vs Diamondbacks

Los precios de los boletos para la México City Series 2026 de las Grandes Ligas van de los 780 pesos hasta los casi 5 mil pesos.

La zona más baja en precios es la parte de discapacitados, junto con la zona de bermas (derecha e izquierda), las cuales tendrán el costo de 780 pesos.

La zona de los jardines está dividida en jardín derecho y jardín izquierda, pero el precio es similar: 980 pesos.

La localidas más cara es la de VIP, la cual tendrá un costo de 4 mil ochocientos y la platea central de 3980 pesos, ambas detrás de la zona de bateo.

VIP - $ 4800

PB Centro - $ 3980

PB Lateral Oro - $ 3380

PB Lateral Plata - $ 2680

PB Lateral Bronce - $ 1980

PA Central - $ 1980

PA Lateral - $ 1580

JAR Derecho - $ 980

JAR Izquierdo - $ 980

BER Derecho - $ 780

BER Izquierdo - $ 780

DISCAP - $ 780

MLB está de regreso con juegos de temporada regular.

La venta de boletos para la Mexico City Series 🇲🇽⚾ entre D-Backs y Padres comienza el 19 de enero.

¿Con quién vas a ir? pic.twitter.com/Pk2ruQq4Sp — MLB México (@MLB_Mexico) January 14, 2026

México City Series 2026: ¿Cómo comprar boletos para ver Padres vs Diamondbacks?

La venta de boletos para la México City Series 2026 será a través del sistema Ticketmaster, a partir de las 11 de la mañana del lunes 19 de enero.

¿Cuándo es la México City Series 2026 de las Grandes Ligas?

Las Grandes Ligas anunciaron que esta serie de temporada regular se realizará los días sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026 en el Estadio Alfredo Harp Helú.