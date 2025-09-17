Las redes sociales han estallado tras el rumor de que Ticketmaster aumentaría sus cargos por servicio en la compra de boletos y ahora el cobró será del 24%; te decimos qué es lo que se sabe.

Cuentas de X que comparten información sobre conciertos, como Ticket MX y Conciertos México, reportaron que Ticketmaster ha aumentado los cargos por servicio en boletos al 24%.

Esta noticia ha alertado a muchos usuarios, quienes han pedido la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que regule los cargos por servicio en boletos en Ticketmaster.

Ticketmaster (Ticketmaster)

Ticketmaster aumentó sus cargos por servicio en boletos; el cobró ahora será del 24%

Pese a que el rumor sobre el aumento del cargo por servicio en boletos Ticketmaster se ha mantenido en redes por varios días, el nuevo porcentaje del cobro de 24% se ha confirmado.

Algunos medios habían informado que el nuevo cargo de 24% se aplicaría en las compras de boletos hasta 2026, en la plataforma de Ticketmaster ya hay algunos eventos donde se ve reflejada esta tarifa.

Por ejemplo, el boleto general para los conciertos de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros, con costo de 2 mil 221 pesos, genera cargos por servicio de 533 pesos más el costo de la operación en línea.

Esto confirma los rumores de que Ticketmaster ha aumentado sus cargos por servicio en boletos y el nuevo costo aplicaría a eventos que se realizarán en 2026, como el EDC México.

Boleto de Ticketmaster (Internet)

Consumidores piden intervención de Profeco tras aumento de cargos por servicio en Ticketmaster

Internautas han expresado su descontento ante el aumento del cargo por servicio en boletos Ticketmaster y exigen que la Profeco tome cartas en el asunto y regulen esta situación.

Cabe mencionar que uno de los derechos del consumidor es que el prestador de servicios, en este caso Ticketmaster, notifique claramente y explique el cargo por lo que se está pagando.

Hasta el momento, Ticketmaster no ha anunciado sobre el aumento de la tarifa por los cargos de servicio, pero ya se puede ver reflejado en boletos para algunos eventos como The Weeknd.