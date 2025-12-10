México ya se prepara para participar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 torneo en el que en la última edición finalizó en tercer lugar y en parte ese logro se debió a que Randy Arozarena lideró a la novena azteca.

Por lo que para el Clásico Mundial del próximo año la gran duda y expectativa en torno al equipo mexicano es si Randy Arozarena podrá jugar, situación que ya fue resuelta este martes 9 de diciembre.

De igual manera ya quedaron definidos los duelos de preparación que sostendrá el equipo comandado por Benjamín Gil previo a su debut en el Clásico que se llevará a cabo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Revelan si Randy Arozarena podrá jugar con México el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Este martes 9 de diciembre México amaneció con una noticia que encendió las ilusiones de los fans beisboleros ya que Randy Arozarena manifestó formalmente su intención de jugar el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Además la Federación Mexicana de Béisbol confirmó que el jardinero de los Marineros de Seattle desea volver a vestir los colores tricolor y horas más tardes del timonel azteca confirmó a los dos primeros jugadores para el Clásico entre ellos Arozarena.

Bejnamín Gil quien repetirá como mánager del equipo mexicano confirmó que tanto Randy Arozarena como Jarren Durán serán parte de la novena mexicana que buscará hacer historia del 5 al 17 de marzo de 2026.

Para la edición de 2026, la Selección Mexicana formará parte del grupo B, junto con Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Brasil, equipos que verán actividad en Houston, Texas del 6 al 11 de marzo durante la primera fase.

Randy Arozarena will play for Team Mexico in the 2026 #WorldBaseballClassic, team manager Benji Gil announces! pic.twitter.com/aOFy0ZSJOQ — World Baseball Classic (@WBCBaseball) December 9, 2025

Randy Arozarena rompe el silencio sobre su participación en la Liga Mexicana del Pacífico

Previo al arranque de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico el coordinador del Gobierno de Nayarit, Gabriel Camarena, reveló que Randy Arozarena participaría en 10 juegos de los Jaguares de Nayarit.

Sin embargo, la liga de invierno ya comenzó su actividad desde octubre pasado y Arozarena no ha sido presentado con Nayarit, por lo que él mismo desmintió dicha información: “No se ha hablado nada. Nadie me ha tocado el tema y por ahora estoy preparándome para la temporada que viene 2026”.