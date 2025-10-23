Jairo Adán Zamago Navarrete, mánager de béisbol, murió a los 30 años tras intoxicarse por una fuga de amoniaco en Sinaloa.

El entrenador y miembro de la directiva de la liga de béisbol ‘Teodoro Higuera’, murió mientras trabajaba en una termoeléctrica.

Jairo Adán Zamago Navarrete murió por una fuga de amoniaco en Sinaloa

La comunidad del béisbol en Sinaloa está de luto tras confirmarse la muerte de Jairo Adán Zamago Navarrete, quien murió en la termoeléctrica de San Miguel Zapotitlán, en Ahome.

Jairo Adán Zamago Navarrete se encontraba trabajando cuando se presentó una fuga de amoniaco, el cual inhaló.

Muere el mánager de béisbol Jairo Zamago Navarrete (Facebook/Liga Teodoro Higuera Los Mochis)

El mánager y entrenador de béisbol fue trasladado a un hospital de Los Mochis, donde murió minutos después.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una investigación por la muerte de Jairo Adán Zamago Navarrete, quien era querido entre la comunidad pelotera.

El cuerpo de Jairo Adán Zamago Navarrete fue trasladado a una funeraria de Los Mochis, después de realizarle una necropsia para determinar la causa de su muerte.

Jairo Zamago Navarrete, entrenador de béisbol en Sinaloa (Especial )

Jairo Adán Zamago Navarrete era un querido manager y entrenador de beisbol

El gremio del beisbol en Sinaloa lamentó la muerte de Jairo Adán Zamago Navarrete, quien era parte de los directivos de la liga ‘Teodoro Higuera’.

El presidente de la liga, Óscar Soto, expresó sus condolencias por la muerte de su compañero, quien era un reconocido entrenador de la liga infantil.

Jairo Adán Zamago Navarrete inició su carrera en el béisbol en 2019 al unirse al equipo de los Dodgers de la liga ‘Teodoro Higuera’.

Quienes conocieron a Jairo Adán Zamago Navarrete, destacaron su liderazgo dentro y fuera del campo.

Posteriormente, Jairo Adán Zamago Navarrete se dedicó a representar equipos y dirigió a selecciones de béisbol en varios campeonatos.

Jairo Adán Zamago Navarrete fue mánager de eventos nacionales de béisbol en la categoría infantil en Hermosillo y adolescentes en Guaymas, así como en Nogales.