En redes sociales se difundió una alerta por las estafas que han vivido decenas de conductores en el estacionamiento del Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los denunciantes, jóvenes se concentran en las entradas del estacionamiento para cobrarle a los conductores por un lugar dentro del Estadio Alfredo Harp Helú, e incluso los marcan y les dan su “ticket”.

Una vez dentro, los conductores se percatan de que fueron víctimas de estafa: el estacionamiento se paga una vez que el automovilista ingresó al Estadio Alfredo Harp Helú, no antes.

Alertan sobre estafas por supuesto cobro en el estacionamiento del Estadio Alfredo Harp Helú

Alcaldesa de Iztacalco sugirió usar transporte público para evitar estafas en el estacionamiento del Estadio Alfredo Harp Helú

Por las denuncias de estafa en el estacionamiento del Alfredo Harp Helú, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, dijo en Radio Fórmula que recomienda a los visitantes de eventos que “opten por movilizarse en transporte público”.

“Le decimos a la gente que asista a eventos que se vengan en transporte público o asegúrate de tener un estacionamiento público”. Lourdes Paz, alcaldesa de Iztacalco

Los automovilistas que han sido víctimas de esta estafa en el Estadio Alfredo Harp Helú denuncian que policías capitalinos han hecho caso omiso a sus denuncias, pues incluso es una práctica que se realiza frente a ellos.

Esta situación los ha llevado a especular sobre una posible colusión de los uniformados con los estafadores de los estacionamientos, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento público por este hecho.

Aunque esto lleva meses siendo denunciado, recientemente volvió a ocurrir con la visita de The Beach Boys, donde más de 50 automovilistas fueron víctimas de estafa cuando intentaban estacionarse en el Estadio Alfredo Harp Helú.