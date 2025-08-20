Julio Urías, ex pelotero de los Dodgers, tendrá una segunda oportunidad en el béisbol profesional luego de que se anunciara en el roster para la pretemporada de un equipo de la Liga Mexicana del Pacífico.

Este sería el primer equipo con el que Julio Urías tendrá participación luego de dos años de inactividad desde que fuera inhabilitado por las Grandes Ligas por una denuncia de violencia doméstica.

Desde septiembre de 2023, el pitcher originario de Culiacán ha estado alejado de los diamantes y ahora regresa a su tierra para tratar de quedarse en el roster de los Tomateros de la Liga Mexicana del Pacífico.

¡Ya es oficial! Julio Urías regresa al béisbol profesional con equipo de la Liga Mexicana del Pacífico

Julio Urías, pelotero mexicano que desde hace dos años ha estado inactivo por una denuncia de violencia doméstica, fue anunciado sorpresivamente como invitado a la pretemporada de los Tomateros de Culiacán de la Liga Mexicana del Pacífico.

Como ya es costumbre los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico anuncian previo al arranque de los trabajos de pretemporada a los peloteros invitados a los entrenamientos previos al inicio de la temporada.

Y el pasado 14 de agosto los Tomateros de Culiacán anunciaron su lista de 40 peloteros invitados a la pretemporada, donde llama la atención el nombre de Julio Urías quien nunca ha jugado en el circuito invernal de México.

Julio Urías jugaría por primera vez en el béisbol profesional de su tierra natal

Tomateros de Culiacán dio la sorpresa al invitar a Julio Urías a sus entrenamientos de pretemporada, un equipo que antes de la denuncia del pelotero había hecho intentos por traerlo a jugar a su tierra natal pero había fracasado.

Aunque no es un hecho que Urías se quede con los Tomateros para la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico, ante las pocas oportunidades que tiene el pitcher podría optar por quedarse en su tierra natal de cara al debut del club guinda del próximo 15 de octubre.

Por lo que el futuro del pitcher sigue siendo incierto ya que de acuerdo con su agente, Scott Boras, el mexicano tiene intención de regresar a la MLB y que han recibido interés de algunos equipos, ya que desde el pasado 17 de julio se le levantó el castigo.