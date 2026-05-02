Tigres vs Toluca juegan en cuartos de final de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 3 de mayo de 2026 y será transmitido por Fox One.

Partido: Tigres vs Toluca

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Fox One

Tigres vs Toluca: ¿Cuándo ver el partido de la Liga MX Femenil?

Tigres vs Toluca se enfrentarán el domingo 3 de mayo de 2026 como parte de la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Tigres vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX Femenil?

El Tigres vs Toluca será transmitido por las plataforma de Fox One.

Partido: Tigres vs Toluca

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Fox One

Tigres vs Toluca: Fecha, horario y canal para ver la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil. (MEXSPORT / JONATHAN DUENAS)

¿Cómo llegaron Tigres y Toluca a cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Tigres clasificó a la Liguilla de la Liga MX Femenil como tercer lugar de la competencia con 37 puntos.

Toluca, rival de Tigres en los cuartos de final, clasificó en sexto lugar con 33 unidades.

Ambos equipos ya jugaron la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y dicho encuentro culminó 2-1 a favor del equipo mexiquense, por lo que si quieren avanzar a semifinales deberán ganar en la cancha del Estadio Universitario.