El partido de vuelta de los semifinal de la Champions League 2026 enfrenta al Arsenal vs Atlético de Madrid, el martes 5 de mayo a las 13 horas.

Partido: Arsenal vs Atlético de Madrid

Fecha: Martes 5 de mayo de 2026

Fase: Partido de vuelta de las semifinales

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Arsenal vs Atlético de Madrid: Fecha para ver las semifinales de la Champions League

Arsenal vs Atlético de Madrid juegan el martes 5 de mayo en la vuelta de las semifinales de la Champions League 2026.

Arsenal vs Atlético de Madrid: Horario para ver las semifinales de la Champions League

A las 13 horas juegan Arsenal vs Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League 2026.

Arsenal vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver las semifinales de la Champions League?

HBO Max y TNT Sports transmiten el partido Arsenal vs Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Champions League 2026.

Partido: Arsenal vs Atlético de Madrid

Fecha: Martes 5 de mayo de 2026

Fase: Partido de vuelta de las semifinales

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Atlético de Madrid rescató empate ante Arsenal en la Champions League (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo quedaron Atlético de Madrid vs Arsenal en la ida de semifinales de la Champions League 2026?

El Atlético de Madrid vs Arsenal empataron 1-1 en la ida de las semifinales de la Champions League, este miércoles 29 de abril en el Metropolitano.

Arsenal y Atlético de Madrid necesitan ganar el partido de vuelta de las semifinales, en tiempo regular, tiempos extras o penaltis, para alcanzar la final.