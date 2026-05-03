El partido de vuelta de los semifinal de la Champions League 2026 enfrenta al Arsenal vs Atlético de Madrid, el martes 5 de mayo a las 13 horas.
- Partido: Arsenal vs Atlético de Madrid
- Fecha: Martes 5 de mayo de 2026
- Fase: Partido de vuelta de las semifinales
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Emirates Stadium
- Transmisión: HBO Max y TNT Sports
Arsenal vs Atlético de Madrid: Fecha para ver las semifinales de la Champions League
Arsenal vs Atlético de Madrid juegan el martes 5 de mayo en la vuelta de las semifinales de la Champions League 2026.
Arsenal vs Atlético de Madrid: Horario para ver las semifinales de la Champions League
A las 13 horas juegan Arsenal vs Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League 2026.
Arsenal vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver las semifinales de la Champions League?
HBO Max y TNT Sports transmiten el partido Arsenal vs Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Champions League 2026.
- Partido: Arsenal vs Atlético de Madrid
- Fecha: Martes 5 de mayo de 2026
- Fase: Partido de vuelta de las semifinales
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Emirates Stadium
- Transmisión: HBO Max y TNT Sports
¿Cómo quedaron Atlético de Madrid vs Arsenal en la ida de semifinales de la Champions League 2026?
El Atlético de Madrid vs Arsenal empataron 1-1 en la ida de las semifinales de la Champions League, este miércoles 29 de abril en el Metropolitano.
Arsenal y Atlético de Madrid necesitan ganar el partido de vuelta de las semifinales, en tiempo regular, tiempos extras o penaltis, para alcanzar la final.