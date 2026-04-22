San Diego vs Arizona se enfrentan este sábado 25 de abril en la México City Series 2026 en el Estadio Alfredo Harp Helú. ESPN, Disney+ y MLB transmiten a las 16 horas los partidos de Grandes Ligas.

Evento: México Series City 2026

Partido: San Diego vs Arizona

Fecha: 25 de abril de 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alfredo Harp Helú

Transmisión: ESPN, Disney+ y MLB

Estadio Alfredo Harp Helú (Ulises Naranjo / Mexsport)

San Diego vs Arizona: Día para ver la México City Series 2026

La México City Series 2026 inicia el sábado 25 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX.

San Diego vs Arizona: Hora para ver la México City Series 2026

San Diego vs Arizona se enfrentan a las 16 horas, tiempo del centro de México, en el primer partido de la México City Series 2026.

San Diego vs Arizona: Canal para ver la México City Series 2026

ESPN, Disney+ y MLB transmitirán el primer partido de la México City Series 2026.

Evento: México Series City 2026

Partido: San Diego vs Arizona

Fecha: 25 de abril de 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alfredo Harp Helú

Transmisión: ESPN, Disney+ y MLB

Grandes Ligas en México (Fernando Llano / AP)

El regreso de la Grandes Ligas a la Ciudad de México

Las Grandes Ligas del beisbol regresan con la México City Series 2026 entre San Diego vs Arizona, el sábado 25 y domingo 26 de abril.

Los partidos en el Estadio Alfredo Harp Helú marcarán la tercera visita de temporada regular de la MLB a la CDMX, tras la serie de 2023 Padres vs Giants, y la serie de 2024 entre Astros y Rockies.