San Diego vs Arizona se enfrentan este sábado 25 de abril en la México City Series 2026 en el Estadio Alfredo Harp Helú. ESPN, Disney+ y MLB transmiten a las 16 horas los partidos de Grandes Ligas.
- Evento: México Series City 2026
- Partido: San Diego vs Arizona
- Fecha: 25 de abril de 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Alfredo Harp Helú
- Transmisión: ESPN, Disney+ y MLB
San Diego vs Arizona: Día para ver la México City Series 2026
La México City Series 2026 inicia el sábado 25 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX.
San Diego vs Arizona: Hora para ver la México City Series 2026
San Diego vs Arizona se enfrentan a las 16 horas, tiempo del centro de México, en el primer partido de la México City Series 2026.
San Diego vs Arizona: Canal para ver la México City Series 2026
ESPN, Disney+ y MLB transmitirán el primer partido de la México City Series 2026.
- Evento: México Series City 2026
- Partido: San Diego vs Arizona
- Fecha: 25 de abril de 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Alfredo Harp Helú
- Transmisión: ESPN, Disney+ y MLB
El regreso de la Grandes Ligas a la Ciudad de México
Las Grandes Ligas del beisbol regresan con la México City Series 2026 entre San Diego vs Arizona, el sábado 25 y domingo 26 de abril.
Los partidos en el Estadio Alfredo Harp Helú marcarán la tercera visita de temporada regular de la MLB a la CDMX, tras la serie de 2023 Padres vs Giants, y la serie de 2024 entre Astros y Rockies.
- Arizona jugó por última vez internacionalmente en una serie de dos partidos contra los Rockies en Monterrey, México, en 2019.
- San Diego también ha jugado en la mencionada serie de dos partidos en Ciudad de México contra los Giants en 2023 y en una serie de tres partidos de temporada regular en Monterrey en 2018 contra los Dodgers.
- Padres jugó el partido inaugural de la temporada 1999 contra los Rockies en Monterrey; y en una serie de temporada regular de tres partidos en 1996 contra los Mets en Monterrey.