Isaac del Toro busca remontar posiciones en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La Etapa 6 es a las 7 horas y será transmitida por ESPN 3.

Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Fase: Etapa 6

Fecha: Viernes 12 de junio

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Francia

Transmisión: ESPN 3

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Isaac del Toro correrá a partir de las 7 horas, tiempo del centro de México, la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

ESPN 3 transmite el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en el que Isaac del Toro busca el título de la carrera.

Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Fase: Etapa 6

Fecha: Viernes 12 de junio

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Francia

Transmisión: ESPN 3

Perfil y recorrido de la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, inicia su fase decisiva este viernes 12 de junio con la Etapa 6, en la que Isaac del Toro buscará recuperarse.

Con inicio en Saint-Vulbas y final en Crest-Voland, la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes abarca un recorrido de 182,3 kilómetros.

La acción se concentra en los compases finales, con dos ascensos consecutivos de primera categoría y la primera de las tres finales en alto de la presente edición

¿Cómo quedó Isaac del Toro en la Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes?

El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo una discreta Etapa 5 en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes al finalizar en la posición 69.

Isaac del Toro se mantiene en el lugar 14 de la clasificación general a 1 minuto con 16 segundos del líder.