Isaac del Toro busca remontar posiciones en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La Etapa 6 es a las 7 horas y será transmitida por ESPN 3.
- Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes
- Fase: Etapa 6
- Fecha: Viernes 12 de junio
- Horario: 7 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN 3
Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Isaac del Toro correrá a partir de las 7 horas, tiempo del centro de México, la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
ESPN 3 transmite el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en el que Isaac del Toro busca el título de la carrera.
- Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes
- Fase: Etapa 6
- Fecha: Viernes 12 de junio
- Horario: 7 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN 3
Perfil y recorrido de la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, inicia su fase decisiva este viernes 12 de junio con la Etapa 6, en la que Isaac del Toro buscará recuperarse.
Con inicio en Saint-Vulbas y final en Crest-Voland, la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes abarca un recorrido de 182,3 kilómetros.
La acción se concentra en los compases finales, con dos ascensos consecutivos de primera categoría y la primera de las tres finales en alto de la presente edición
¿Cómo quedó Isaac del Toro en la Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes?
El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo una discreta Etapa 5 en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes al finalizar en la posición 69.
Isaac del Toro se mantiene en el lugar 14 de la clasificación general a 1 minuto con 16 segundos del líder.