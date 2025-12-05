México jugará el partido inaugural del Mundial 2026 en su sexta cita de este tipo en la historia del torneo. Conoce en esta nota cuántas veces ha ganado el primer partido de la competencia organizada por la FIFA.

Después de conocer a Sudáfrica como su rival en el partido inaugural del Mundial 2026, es buen momento para que recordemos cómo le ha ido a México en las cinco ocasiones que ha jugado el primer juego del torneo.

¿Cómo le ha ido a México en los partidos inaugurales de los Mundiales?

México ha jugado en cinco ocasiones los primeros partidos del Mundial, y al ser coanfitrión de la edición 2026, volverá a tener ese honor.

Así que para ir entendiendo lo que significa inaugurar un Mundial de futbol, recordemos cómo le ha ido a México en los cinco partidos de este tipo que ha protagonizado.

La primera vez que México inauguró un Mundial fue en la edición que dio vida al torneo, realizada en 1930 con Uruguay como país sede.

Mundial Uruguay 1930 | México perdió 4-1 ante Francia el 13 de junio de 1930

Brasil le dio una dura bienvenida a México en el Mundial de 1950

El Mundial Brasil 1950, la cuarta edición del torneo, vio a México caer con el local el 24 de junio de 1950, en el primer partido.

Mundial Brasil 1950 | Brasil 4-0 México

Ocho años más tarde, en el Mundial Suecia 1958, México volvió a perder en el primer partido, esta vez a manos del representativo sueco, el 8 de junio de 1958.

Mundial Suecia 1958 | Suecia 3-0 México.

México no pudo ganar como local en 1970

En el Mundial México 1970, el primero en el que el país azteca fue organizador del evento, la fiesta no inició de la mejor manera, ya que en el partido inaugural empató con la Unión Soviética.

Mundial México 1986 | México 0-0 Unión Soviética

La edición más reciente del Mundial que inauguró México fue en Sudáfrica 2010, cita en la que empató en el primer partido contra el local el 11 de junio de 2010.