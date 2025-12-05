Tras el sorteo, México ya conoce a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026; te decimos el historial del Tri contra ellos.

Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje D de la UEFA, serán los rivales de México en la fase de grupos del Mundial 2026.

Rivales de México en fase de grupos del Mundial 2026

Corea del Sur fue el primer rival sorteado para jugar contra México en el Mundial 2026 en el Grupo A, una selección a la que ya ha enfrentado el Tri en el torneo

México ha derrotado dos veces a Corea del Sur en los Mundiales:

Francia 1998: México 3-1 Corea del Sur Rusia 2018: México 2-1 Corea del Sur

En la historia de los Mundiales, Corea del Sur logró su mejor resultado en el Mundial de 2002 cuando alcanzó las semifinales.

Corea del Sur derrotó a España en penaltis en cuartos de final, pero perdió 0-1 contra Alemania en semifinales y 2-3 contra Turquía en el partido por el tercer puesto, quedando en cuarta posición.

Sudáfrica regresa visita a México en la inauguración del Mundial 2026

México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, una cita en la que ya se encontraron en el pasado.

Fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando México enfrentó en el partido inaugural del torneo organizado por el país africano, logrando empate a un gol.

Mundial Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

Sudáfrica consiguió su mejor resultado en el Mundial quedando en la posición 17 del torneo celebrado en Corea/Japón 2002.

De aquella edición cabe destacar su primera victoria mundialista, conseguida en el segundo partido de la fase de grupos contra Eslovenia.

La victoria llegó tras un emocionante 2-2 en el debut frente a Paraguay. Finalmente, la derrota por 2-3 ante España en el último partido de la primera ronda impidió a Sudáfrica clasificarse para octavos de final.

¿Cuál sería el tercer rival de México en fase de grupos del Mundial 2026?

El repechaje de la UEFA que jugarán Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda, arrojará al tercer rival de México en la fase de grupos del Mundial 2026.

En realidad, de las 4 selecciones, la que puede ser la más complicada es Dinamarca por la calidad de sus jugadores.