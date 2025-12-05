La suerte está echada para la Selección Mexicana que ya conoce a dos de sus tres rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 y sabe también quienes son los candidatos para el tercer partido de la primera ronda. Sudáfrica y Corea del Sur son los dos contrincantes que México enfrentará inicialmente, mientras que de Dinamarca, Chequia, Irlanda y Macedonia del Norte saldrá su último rival.

A siete meses del debut de México en el Mundial 2026, repasamos a las figuras principales de los rivales del Tricolor, jugadores a seguir que podrían generarle problemas a la escuadra dirigida por Javier Aguirre y a los cuales tendrán que ponerle puntual atención a fin de poder incrementar sus posibilidades de sumar de a tres en el camino a la siguiente ronda.

Lyle Foster; la figura de Sudáfrica

Sudáfrica será el primer rival de la Selección Mexicana. Lyle Foster, delantero que juega en Burnley de la Premier League es el principal referente de los Bafana Bafana. Con sus 25 años de edad, se encuentra en el mejor momento de su carrera y en las eliminatorias africanas dejó de manifiesto que muchas de las esperanzas de su equipo de trascender en la Copa del Mundo pasan por sus pies.

Heung Min Son comanda a Corea del Sur

Corea del Sur es una de las Selecciones más fuertes de todo el continente asiático y una constante en los mundiales durante la época más reciente. Incluso, esta será la tercera vez que México los enfrente en una fase de grupos de Copa del Mundo y sin lugar a dudas, el máximo referente de los Tigres de Oriente es Heung Min Son, quien muchos años brilló en Tottenham Hotspur y actualmente juega con LAFC en la MLS.

Christian Eriksen quiere llevar a Dinamarca al Mundial

Dinamarca no consiguió el boleto directo al Mundial y en marzo se jugará todo para ser el cuarto equipo del Grupo A, lo que en automático lo convertiría en el tercer rival de México en la primera fase. Muchas de las esperanzas danesas para lograr el objetivo pasan por Christian Eriksen, mediocampista del Wolfsburgo en Alemania que es el orquestador danés por excelencia.

Troy Parrot; la esperanza goleadora de Irlanda

Troy Parrot es un delantero con mucha proyección en la Selección de Irlanda. Actualmente milita en AZ Alkmaar de la Eredivisie y sus goles fueron de mucha valía para que Irlanda mantenga viva la esperanza de regresar a un Mundial en esta edición del 2026.

Patrik Shick pondrá a temblar a los rivales de Chequia

Otro posible rival de de México es Chequia. Ellos jugarán también el repechaje mundialista y entre sus filas tienen a Patrik Shik, atacante de Bayer Leverkusen, quien en el año 2020 fue ganador de la Bota de Oro de la Eurocopa. Su poderío goleador lo convierte en una amenaza para cualquier rival.

Eljif Elmas quiere dar la sorpresa con Macedonia del Norte

Dentro de la llave de repechaje europeo que definirá al último rival de México en la fase de grupos del Mundial 2026 está Macedonia del Norte. Si bien, no es una Selección que tenga muchas figuras reconocibles, se encuentra el caso de Eljif Elmas, quien destaca en Napoli de la Serie A italiana y es el elemento distinto de los macedonios.

Estos son solamente algunos de los jugadores a seguir de los rivales confirmados de México y de las escuadras que se jugarán la vida por el último pase al Grupo A. Todo se definirá en marzo próximo, momento en el que se jugarán los repechajes mundialistas.