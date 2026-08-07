El peruano Juan Reynoso encabeza la lista de candidatos para convertirse en el nuevo entrenador de Tigres en la Liga MX, tras la salida de Guido Pizarro del banquillo felino.

Juan Reynoso, campeón con Cruz Azul en 2021, cuenta con el respaldo de Gerardo Torrado, director deportivo del club, quien apuesta por su llegada para el resto del Apertura 2026.

Aunque fue cesado recientemente de FBC Melgar, mantiene buen cartel en México.

La directiva de Tigres también analiza a los colombianos Óscar Pareja y Juan Carlos Osorio.

¿Por qué sería Juan Reynoso el entrenador de Tigres?

Gerardo Torrado, el director deportivo de Tigres, es quien apuesta por la llegada de Juan Reynoso a la dirección técnica felina.

Tigres busca un entrenador definitivo tras la renuncia de Guido Pizarro, quien dejó el cargo por motivos personales que no han sido aclarados.

Mientras tanto, Hernán Elizondo dirige al primer equipo de manera interina tanto en la Liga MX como en los compromisos de la Leagues Cup.

Juan Reynoso tiene un buen cartel como entrenador en México, donde logró con Cruz Azul el campeonato en el año 2021.

Juan Reynoso conoce bien el futbol mexicano (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Los otros candidatos para ser entrenador de Tigres

Juan Reynoso encabeza la lista de candidatos para ser entrenador de Tigres, peor no es la única opción que analiza la directiva felina.

Los colombianos Óscar Pareja y Juan Carlos Osorio también están en la baraja de Tigres para asumir el cargo de director técnico.