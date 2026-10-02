Lionel Messi llegó este viernes a Rosario, Argentina, cuatro días antes del duelo ante Benín, su último partido con la selección albiceleste.

Acompañado por su familia, Messi aterrizó en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, desde donde viajará a Buenos Aires para jugar su último partido con la selección Argentina.

Messi descansará en Rosario ante de concentrarse con la Selección Argentina

Leo Messi descansará durante el fin de semana antes de concentrarse con la Selección Argentina, para disputar su último partido en el combinado dirigido por Lionel Scaloni.

Messi llegó antes de lo previsto, pero no estaría presente este sábado en el Estadio Monumental de Buenos Aires, para observar el partido de Argentina ante Burkina Faso.

Messi se despedirá con la Selección Argentina este 6 de octubre de 2026 (Jess Stiles / Jess Stiles/ZUMA Press Wire/dpa)

¿Cuándo es el último partido de Messi con la Selección Argentina?

El último partido de Messi con la Selección Argentina es el martes 6 de octubre de 2026 ante Benín, en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

La despedida de Messi de la selección será el último de cuatro partidos amistosos que Argentina programó tras el Mundial de 2026.

Messi anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina, y explicó que había tomado la decisión tras la derrota en la final del Mundial ante España.